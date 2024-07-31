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掛耳咖啡大比拼！日本雜誌《LDK》評測23款掛耳咖啡：鬥味道、平衡、香氣及回購度！3款獲A+級別最平$21
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掛耳咖啡大比拼！日本雜誌《LDK》評測23款掛耳咖啡：鬥味道、平衡、香氣及回購度！3款獲A+級別最平$21

健康解「迷」
健康解「迷」

　　巴黎奧運進行得如火如荼，相信不少市民都會捱夜觀看比賽，隔天上班藉著一杯咖啡提提精神。日本雜誌《LDK》曾以4大標準評測23款掛耳咖啡，比較各款掛耳咖啡的味道、平衡、香氣及回購度，並挑選出最高評價的產品，當中包括KEY COFFEE、片岡物產、Starbucks等熱門品牌，其中一款獲高評分的款式僅售424日圓（約21港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

4大標準評測掛耳咖啡

 

　　《LDK》指出掛耳咖啡（Drip Pack）操作容易，只需要加入熱水，等待咖啡滴漏後就能夠享用，非常簡單又快捷。《LDK》邀請專業咖啡師富田佐奈栄小姐，以4大標準評測各款暢銷掛耳咖啡：

 

味道：根據喝下各款咖啡的瞬間感受，包括味道、口感、回甘餘韻等進行評分。

平衡：品評咖啡整體味道與香氣、甜味、苦味、酸味和濃郁度之間能否取得平衡。

香氣：比較各款咖啡的咖啡豆香氣。

回購度：考慮味道、價格等方面，判斷是否值得回購。

 

23款暢銷掛耳咖啡

 

第23名

MUJI Organic Coffee Dark Blend Drip

味道：0.75

平衡：1

香氣：1.75

回購度：2

推薦評分：1.15

綜合評價：C

 

第22名

Starbucks Origami Spring Blend 掛耳式滴漏咖啡

味道：0.75

平衡：0.83

香氣：4.5

回購度：0.5

推薦評分：1.5

綜合評價：C

 

第21名

みなさまのお墨付き Mocha Blend Drip Coffee Bag

味道：0.63

平衡：0.67

香氣：4.5

回購度：2

推薦評分：1.55

綜合評價：C

 

第20名

鳥類友善綜合咖啡豆

味道：2.5

平衡：2.33

香氣：1.75

回購度：1.5

推薦評分：2.2

綜合評價：C

 

第19名

濾掛式咖啡（肯亞）

味道：2

平衡：2.17

香氣：4.5

回購度：1

推薦評分：2.45

綜合評價：C

 

第18名

OK Drip Coffee Kilimanjaro Blend

味道：2.25

平衡：2.5

香氣：3.75

回購度：3

推薦評分：2.7

綜合評價：C

 

第13名

UCC Gold Special Premium咖啡粉（水果香）

味道：2.88

平衡：2.67

香氣：3.75

回購度：3

推薦評分：3

綜合評價：B

 

第13名

co.op Rich Blend

味道：2.88

平衡：2.5

香氣：3.5

回購度：4

推薦評分：3

綜合評價：B

 

第13名

co.op Kilimanjaro Blend

味道：2.5

平衡：2.83

香氣：3.75

回購度：4

推薦評分：3

綜合評價：B

 

第13名

AGF 滴漏掛耳咖啡 Mocha Blend Premium Red

味道：2.5

平衡：2.83

香氣：4

回購度：3.5

推薦評分：3

綜合評價：B

 

第13名

小川咖啡店有機摩卡滴濾咖啡

味道：2.38

平衡：2.83

香氣：4.25

回購度：3.5

推薦評分：3

綜合評價：B

 

第12名

DOUTOR 純黑香濃直火焙煎掛耳咖啡

味道：3.75

平衡：2.67

香氣：2.75

回購度：2

推薦評分：3.05

綜合評價：B

 

第11名

Starbucks Origami Lightnote Blend 掛耳式滴漏咖啡

味道：3.75

平衡：3.33

香氣：3.75

回購度：2.5

推薦評分：3.5

綜合評價：B

 

第10名

7-Premium Drip Coffee Original Blend

味道：3.75

平衡：3.5

香氣：4

回購度：2

推薦評分：3.55

綜合評價：B

 

第9名

DOUTOR 深度焙煎香濃掛耳式滴漏咖啡

味道：4

平衡：3.67

香氣：2.75

回購度：3

推薦評分：3.55

綜合評價：B

 

第8名

三本咖啡鎌倉焙煎咖啡

味道：4

平衡：3.83

香氣：3.75

回購度：3

推薦評分：3.8

綜合評價：B

 

第6名

7-Premium Drip Coffee-Mocha Blend

味道：4.25

平衡：3.83

香氣：3.75

回購度：4

推薦評分：4

綜合評價：A

 

第6名

co-op 有機原始混合咖啡

味道：4.25

平衡：4

香氣：4

回購度：3

推薦評分：4

綜合評價：A

 

第5名

片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（莫卡風味）

味道：4

平衡：4.17

香氣：4.5

回購度：4

推薦評分：4.15

綜合評價：A

 

第4名 

co-op 袋裝有機公平貿易咖啡（危地馬拉混合咖啡豆）

味道：4.63

平衡：4.5

香氣：4.25

回購度：4

推薦評分：4.45

綜合評價：A

 

第2名 

Starbucks Origami House Blend 掛耳式滴漏咖啡

味道：4.5

平衡：4.67

香氣：4.25

回購度：4.5

推薦評分：4.5

綜合評價：A+

 

第2名 

片岡物產第2名匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（濃厚風味）

味道：4.63

平衡：4.5

香氣：4.5

回購度：4

推薦評分：4.5

綜合評價：A+

 

第1名

KEY COFFEE Drip On 特級綜合濾掛咖啡

味道：4.75

平衡：4.67

香氣：4.5

回購度：4.5

推薦評分：4.65

綜合評價：A+

 

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，有3款產品均獲A+評價，分別是「KEY COFFEE Drip On特級綜合濾掛咖啡 」、「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（濃厚風味）」及「Starbucks Origami House Blend 掛耳式滴漏咖啡 」；另外有4款產品獲得A級評價，包括「co.op 袋裝有機公平貿易咖啡（危地馬拉混合咖啡豆）」、「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（莫卡風味）」、「co.op 有機原始混合咖啡」及「7-Premium Drip Coffee-Mocha Blend」。以上7款產品中，「KEY COFFEE Drip On特級綜合濾掛咖啡 」亦被評為「Best Buy」產品，售價為549日圓（約27港元），性價比甚高。

 

　　「KEY COFFEE Drip On特級綜合濾掛咖啡 」擁有最高分的評價，富田小姐形容它像在歷史悠久的咖啡店裏沖泡的咖啡，苦味略重（4度）但酸味很平衡（4度），亦擁有一定的濃郁感（4度），非常適合配搭咖啡店的輕便餐點如拿玻里意粉和蛋糕等。

 

　　「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（濃厚風味）」擁有較平均的苦度、酸度和濃郁度，富田小姐形容它比較是用於「提神」，而非「品味享受」，同時也適合在空閒時飲用的輕便飲品。

 

　　「Starbucks Origami House Blend 掛耳式滴漏咖啡 」擁有中度（3度）平衡的苦度、酸度和濃郁度，其特點是回甘感覺較清爽，適合於Starbucks咖啡店的蛋糕甜品作搭配。

 

　　綜合7款獲A級或以上評分的產品中，「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（濃厚風味）」和「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（莫卡風味）」均售424日圓（約21港元），可謂是性價比高。

 

轉載自晴報

 

Tags:#巴黎奧運#掛耳咖啡#咖啡#食用安全#日本雜誌LDK#KEY COFFEE#片岡物產#Starbucks#營養
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