歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法即場示範通靈？！
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
虛擬貨幣
Highlight:
WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價 (只限今天)
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
《說說心理話》怪獸家長陪子女成長必學
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
減肥方法 | 203磅減至161磅10年不反彈兼外貌回春！66歲醫生自研211餐盤減肥法！毋須捱餓、糖尿病人都適合？
健康Tips
肥胖問題
瘦身大法
糖尿病

減肥方法 | 203磅減至161磅10年不反彈兼外貌回春！66歲醫生自研211餐盤減肥法！毋須捱餓、糖尿病人都適合？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨著年紀漸長，老化是無可避免的自然規律。台灣一名年屆66歲的醫生就經常被稱讚外表比實際年齡年輕，對此他就分享自己的不老秘訣，指出除了老生常談的控制飲食、運動及睡眠之外，保持1種狀態亦十分重要。

 

　　台灣減重名醫宋晏仁近日在診所YouTube頻道發布影片，表示每次談論健康議題，基本上都不外乎圍繞飲食、運動及睡眠，而他目前亦幾乎每天都會踩單車訓練體能，直言這3方面的實踐確實對身為「法定老人」的自己帶來很多正面影響。

 

　　不過除了這些耳熟能詳的秘訣之外，他亦強調學習的重要性，認為應該讓自己一直保持學習的狀態，指出學習的動力一旦被拉起來，每天都有讀不完的東西，笑言「這樣怎麼會有時間去老！」

 

　　宋晏仁又透露，他目前正在學習大提琴，並提到在練習過程中經常需要面臨許多指法上的挑戰，以及對樂譜的判讀。對此他就指出，無論是獲取知識，抑或習得身體上的技能，學習都是對抗老化的好方法。

 

　　他最後總結，「輸入」很重要，不管是吃進去的食物，還是學習到新知識，都可以成為保持年輕的秘訣。

 

　　此外，宋晏仁亦曾在頻道上分享自身減肥經歷，坦言自己曾因為過重而令身體發出警號，更一度因胸悶和呼吸急促而需要入院治療，照心電圖後發現心肌缺血。當時的健檢報告顯示他已出現糖尿病前期的症狀，他亦因此下定決心減肥，無奈卻找不到能夠持之以恆的方法。

 

　　之後他在某次講座中聽到「211健康餐盤」的理念，並採用這種飲食法減肥，最終成功在2014年2月至8月間，亦即半年左右的時間，從92公斤（約203磅）減至73公斤（約161磅），且至今都沒有反彈。

 

解構「211餐盤減肥法」

 

　　到底甚麼是「211餐盤減肥法」？宋晏仁就解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

 

　　「211餐盤」飲食原則如下：

 

　　將餐盒分為4等份，其中2份放蔬菜，1份放優質蛋白質，1份放全穀類。

 

2份蔬菜

 

●　蔬菜的種類越多越好，但就需要留意薯仔並不算蔬菜類。

●　好處：蔬菜熱量較低，且有飽足感，有助補充維他命及提供益生菌

 

1份優質蛋白質

 

●　食物例子包括雞蛋、豆腐、豆類、奶類、瘦肉等。宋晏仁就建議，可選擇雞肉、魚肉、豆類、豆腐和堅果，但需減少攝取紅肉（牛肉、羊肉和豬肉）及芝士，並避免攝取煙肉、火腿、香腸等加工肉類。

●　好處：攝取蛋白質可保留肌肉，減低患上肌少症的風險，亦能刺激滿足食慾的腸道賀爾蒙多肽YY（PYY），令人有更強烈的飽足感。此外，攝取蛋白質還能刺激升糖素，讓食物出現產熱效應，有助越吃越瘦。

 

1份全穀類（優質澱粉）

 

●　食物例子包括糙米、番薯、小米和全麥麵包等粗糧。與之相反，應注意減少攝取細糧，包括白飯、麵包和麵條等。

●　好處：攝取澱粉能夠控制醣類攝入量，對減重和糖尿病皆有幫助。

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#瘦身#211餐盤減肥法#減肥餐單#識食#營養#蔬菜#蛋白質#全穀物#優質澱粉
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生