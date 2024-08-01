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咳嗽2年肺部驚現陰影疑患肺癌？54歲男手術取出1物關打邊爐鯁喉事！醫生公開氣道、支氣管異物有這些
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咳嗽2年肺部驚現陰影疑患肺癌？54歲男手術取出1物關打邊爐鯁喉事！醫生公開氣道、支氣管異物有這些

健康解「迷」
健康解「迷」

　　打邊爐要留心！內地一名54歲男子咳嗽2年多未痊癒，求醫檢查發現肺部有1cm陰影，擔心罹患肺癌，於是做手術；結果醫生竟從患者體内取出一物，揭發元兇是2年前吃的一餐火鍋惹禍。

 

　　據内地媒體報道，浙江杭州一名54歲男子莫名咳嗽2年多，期間數次自行到藥房買藥吃，卻未見好轉。直至6月底，他前往浙江醫院三墩院區胸外科求醫，照CT發現肺右下方有一個約1cm大小的陰影，並且顯示縱隔淋巴結腫大。

 

疑患肺癌做手術 結果出乎意料

 

　　男子見檢查結果，隨即懷疑自己患上肺癌，表示希望醫院可以為其進行手術治療。術前，醫生為他進行支氣管鏡檢查，告知他除了右下肺支氣管開口黏膜新生物，未見其他異常；但男子仍堅持要手術。最終，醫生決定使用微創胸腔鏡，取出病人部分肺部組織作進一步病理分析。

 

　　然而，就在患者接受手術麻醉時，插喉剛插入氣管，就有黑紅色異物被抽吸上來。醫生見狀，為其實施支氣管鏡下異物取出術，驚訝發現異物竟是一節辣椒。而自取出辣椒，男子即時不再咳嗽，排除了肺癌疑慮，鬆了一口氣。

 

食用安全︱54歲男咳嗽2年未癒肺部驚現陰影疑患癌 手術取出1物揭打邊爐惹禍

浙江杭州一名54歲男子莫名咳嗽2年多，求醫發現他的右下肺有一個約1cm大小的陰影，並且顯示縱隔淋巴結腫大。（圖源：微博）

食用安全︱54歲男咳嗽2年未癒肺部驚現陰影疑患癌 手術取出1物揭打邊爐惹禍

患者接受手術麻醉時，氣管插管剛插入，就有黑紅色的異物被抽吸上來。醫生見狀，為其實施支氣管鏡下異物取出術，驚訝發現異物竟是一節辣椒。（圖源：微博）

 

　　患者這才記起，原來在兩年前一次打邊爐期間，不慎被辣椒底料嗆到導致劇烈嗆咳。浙江醫院胸外科主任祝鑫海主任醫師分析，辣椒尖應該就是在嗆咳時被吸入，順著呼吸道跑進肺裏。而不斷的異物刺激，導致其右下肺基底段出現了反應性增生；罪魁禍首的辣椒又藏在了增生肉芽組織下方被包埋，所以一般的檢查手段難以發現。

 

氣道異物嚴重可窒息致死

 

　　浙江醫院呼吸內科主任葉健主任醫師指出，氣道異物是呼吸內科的常見急症，患者若長期存在久治不癒的咳嗽且無法明確病因，要考慮有支氣管異物的可能，需要透過支氣管鏡檢查確認。

 

　　臨床上碰到的異物種類繁多，有金耳環、豬肉塊、假牙、蠶豆瓣、各種動物骨頭等，產生的組織損傷也不盡相同。

 

　　醫師又表示，人體的主氣管和支氣管對異物的敏感程度不一樣。主氣管內存在異物，可能會出現強烈的咳嗽反應。但成人支氣管內有異物時，可能不會有明顯症狀，甚至部分患者都回想不起曾經誤食嗆咳的經歷，症狀可以表現為長期的慢性咳嗽或是肺部感染。如異物無法及時取出，輕則肺不張、呼吸道感染，重則窒息死亡。

 

　　對此，浙江醫院胸腔外科趙凱翔醫師就舉例，曾經有一位患者吃魚時發生嗆咳，一條體積不小的魚刺，卡在氣道裏一個多月，不但導致其發燒，而且魚刺劃破了食道，導致其主要位於胸廓中央的縱隔水腫、發膿，最終只能做開胸手術將魚刺取出。

 

轉載自晴報

 

Tags:#咳嗽#氣道異物#呼吸內科#支氣管鏡檢查#打邊爐#肺部#患癌#胸肺科
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