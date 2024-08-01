中國「蝶后」張雨霏奧運100蝶泳奪銅牌灑淚？網民質疑受「騷擾式」藥檢影響！跳水女皇高敏：一天7次檢測成功干擾中國游泳隊

巴黎奧運近日舉行女子100米蝶泳決賽，中國隊泳手張雨霏游出56.21秒，不敵2名美國選手摘銅。頒獎禮結束後，她被拍到與觀眾揮手時落淚，接受訪問時亦坦言不滿意自己表現。不過有中國泳隊營養師就曾爆料，指出泳隊到達巴黎10日，共接受近200次藥檢，引起網民熱議，怒轟「針對性太強」。

奧運於周一（29日）凌晨舉行女子100米蝶泳決賽，張雨霏頭50米保持第2，轉池後一度跌落第3名，所幸之後重返第3，最後以56.21秒的成績完成賽事、奪得銅牌。而美國選手Torri Huske及Gretchen Walsh則分別以55.59秒及55.63秒的成績包辦金、銀牌。

張雨霏在上屆東京奧運的100蝶屈居亞軍，今屆亦未能如願奪金，被拍到在向觀眾揮手時落淚。她之後接受方力申訪問時，亦坦言不太滿意成績，「按整體成績當然不太滿意，但在前50米展示非凡速度，證明自己有整體實力，始終拿到奧運金牌需要天時地利人和，所以今次能夠站上頒獎台的結果感滿意。」她之後在訪問尾聲，亦祝賀港隊奪得金牌。

張雨霏在賽後落淚。（新華社圖片）

張雨霏在賽後落淚。（新華社圖片）

張雨霏在賽後落淚。（新華社圖片）

張雨霏（右）游出56.21秒摘銅。（新華社圖片）

張雨霏（右）游出56.21秒摘銅。（新華社圖片）

張雨霏游出56.21秒摘銅。（新華社圖片）

張雨霏女子100米蝶泳決賽比賽情形。（新華社圖片）

張雨霏女子100米蝶泳決賽比賽情形。（新華社圖片）

張雨霏女子100米蝶泳決賽比賽情形。（新華社圖片）

中國游泳隊營養師于良此前曾爆料，指中國隊遭ITA「騷擾式」藥檢。（微博圖片）

中國游泳隊營養師于良此前曾爆料，指中國隊遭ITA「騷擾式」藥檢。（微博圖片）

除了張雨霏不敵對手之外，另一位中國男子游泳名將覃海洋亦在100米蛙泳比賽中後半程跌出前三，最終僅獲第七，成績不如預期。內地網民在感到遺憾的同時，亦開始質疑中國泳隊表現「失常」是由國際興奮劑檢測組織（ITA）的「騷擾式」檢測引致，認為過於頻繁的藥檢影響泳將的休息及賽場發揮。

7月18日，中國泳隊營養師于良在微博發文，表示中國泳隊抵達巴黎10天，期間全隊31名運動員接受了ITA近200次的興奮劑檢查，平均每天檢查近20次，人均被查5至7次，且檢查時間都在早晨6點、中午午休及晚上9點左右。他又附上中外游泳運動員2023年興奮劑檢查次數的對比表格，其中顯示張雨霏2023年一共受檢43次，與她同場競技的Gretchen Walsh檢測次數則為0。

世界泳聯之後亦於7月23日發布新聞公報，特別提到巴黎奧運會賽前展開了有史以來最全面、最嚴格的興奮劑檢測工作，當中又以中國運動員人均受檢次數最多。

中國泳隊的31名巴黎奧運參賽選手中，每人至少接受了世界泳聯10次興奮劑檢測，人均被檢測次數高達13次；再加上其他反興奮劑組織的檢測，中國泳隊今年以來平均每人被檢測21次。而同期美國游泳選手的人均檢測次數為6次，澳洲隊則為人均4次。中國「跳水女皇」高敏事後亦在微博發文分析，認為運動員的賽前訓練「肯定出現問題」，直言「我個人認為一天七次的興奮劑檢測成功干擾了我們中國游泳隊」。

事件引起網民熱議，不少人怒轟「針對性太強」、「明顯就是看我們實力上來了搞針對」、「為啥不給美國隊員做這麼多次？」，也有人認為檢測並無不可，但應該一視同仁。

網民有乜講

● 我是能理解運動員想法的，比賽要乾淨。但是這時候官員應該要站出來，去投訴，去開記者會，去提抗議。

● 大型運動會終究還是國力的比拼，在人家的製定的規則下，沒有辦法。

● 紀檢部門假如平日一天七次突擊檢查，休息日一天七次突擊電話打卡，你一定上班效率降低休息也休息不好。這種頂級賽事，精神狀態對運動員表現影響很大。

● 中國隊為甚麼不投訴呢？尿液檢查是有規則的，如果數據透明，為甚麼不站出來保護我們的運動員呢？

● 該配合配合，該投訴也得投訴啊

轉載自晴報