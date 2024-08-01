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鼻屎會愈挖愈多？耳鼻喉科醫生：忍手一星期可改善！鼻屎增多或與3疾病有關！出現2情況馬上睇醫生
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鼻屎會愈挖愈多？耳鼻喉科醫生：忍手一星期可改善！鼻屎增多或與3疾病有關！出現2情況馬上睇醫生

健康解「迷」
健康解「迷」

　　很多人都有挖鼻孔的習慣，不衛生之餘，鼻屎還可能會愈來愈多。不過，台灣有醫生指出，3種疾病也會導致鼻屎變多，如果出現2個症狀，就要迅速就醫。

 

　　台灣耳鼻喉科醫生饒曼齡近日在Facebook個人專頁發文表示，不少患者來到門診都會問，「醫生，我鼻屎為甚麼這麼多？」她解釋，原因是愛挖鼻孔。平時皮膚結痂一摳就流血，而鼻中隔血管豐富，挖鼻孔也會導致破皮、流血，反覆結痂產生鼻屎。

 

　　她提醒，因為鼻子黏膜和皮膚一樣，受傷後會結痂，因此需要耐心等待結痂脫落，只要忍耐1周，手不要碰鼻子就沒事了。

 

3大疾病導致鼻屎多

 

　　不過，她指出，偶爾會遇到疾病導致鼻屎變多的情況：

 

1. 鼻竇炎

2. 萎縮性鼻炎

3. 淋巴癌

 

資料來源：台灣耳鼻喉科醫生饒曼齡

 

　　饒曼齡醫生分享，她曾經遇到一名83歲的老婦，出現鼻屎多、少量鼻血持續1個月，檢查發現其鼻中隔糜爛及結痂，最後切片檢查確診淋巴癌。

 

　　她提醒，若出現鼻屎多、且停手超過2周情況仍未見改善，建議馬上到耳鼻喉科就診，由專業的醫生評估治療。不過她也補充，鼻屎多通常是愛挖鼻孔所致，「癌症是非常少數的狀況」大家無需慌張。

 

轉載自晴報

 

Tags:#鼻屎#挖鼻孔#結痂#耳鼻喉科#淋巴癌#鼻炎#腫瘤科
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