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與光同行
親子關係

與光同行

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　在此延續上文提到的，畢業禮後的一些反思。

 

　　一般學生或宿生都會在結業禮或畢業禮對老師、導師、及同工們循循善誘的教誨和棉乾絮濕的照顧心懷感激，並會藉著這個機會，致辭感謝。有些孩子更抱著感恩的心，定下目標，希望將來能成為老師或社工，傳承以生命影響生命，或是成為贊助人，為下一代的社會棟樑作出貢獻。

 

　　每年參與這些典禮，都讓我心情澎湃。今年我更收到不少孩子送給我的小禮物，由他們手繪的心意卡，也有到活動中選購的紀念品。

 

　　其實，我也很想感謝孩子們對我的啓發，其實去年機構所舉辦的活動及服務，不少是為了回應孩子的聲音。例如有宿生提出長假期後回到學校，自己沒有機會離港而覺得和同學產生了距離，我便籌款及帶領同工組織一些港外學習或體驗機會；例如應屆香港中學文憑試考生提出除了課堂上的有限時間，未有機會練習英語會話，促成了我們與國際學校的合作，促使該校學生定期與我們宿生以英語對談交流；也有宿生提出因為自己的家庭背景，沒有機會和家人說出心底話，機構便申請了電台節目，讓宿生能夠透過大氣電波表述心底話。節目院舍透視將會在九月三十日首播，讓大家更透徹瞭解兒童及青少年住宿照顧服務。

 

與光同行

 

　　我非常感激我的團隊，誠心誠意地推出許多新活動及服務，並同心合力克服各種困難，使項目得以順利進行，達到目標成效。贊助人、同工、孩子的支持和回饋，都堅定了我的信心，無畏無懼繼續做新的嘗試。在日常忙碌的工作中，我未能有機會向孩子正式道謝，今次藉這個專欄，向他們表達我萬二分的感謝。

 

　　服務使用者的意見，讓我在訂定機構的發展方向上有很重要的作用。我不過是一個普通人，不過多地自作聰明，並且敢於承認自己的普通，能有機會追隨孩子們的意願，他們就是我生命中一道道的光。和光同塵，與光相伴，締造了一樁樁、一件件美好的事情。

 

　　我感恩這個服務有需要的孩子及青少年的寶貴機會，更感激他們對我的信任。感謝上帝給予我服侍的機會，並遵行祂的旨意將愛傳播給有需要的人。

 

　　這是我最後一趟撰寫這個專欄，未來香港學生輔助會的專欄會以全新的面貌出現，希望大家跟我一樣滿心期待。

 

Tags:#社工#價值觀#老師#愛
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