世界肺癌日｜香港每年6千宗肺癌新症！逾5成確診為晚期存活率僅2成！醫生：兩類人易中？即睇7大症狀！聲沙關節痛都關事？

每年8月1日是世界肺癌日，根據世衛及本港衞生署資料，肺癌是全球最常見的惡性腫瘤之一 ，而本港一年有近6000人中招，往往發現時已是晚期，平均存活率估算僅21.8%。台灣有醫生就「世界肺癌日」，提醒大家加強防護意識，4招有助及早發現及治療。他列出7大患癌警號，呼籲大家要留意身體變化。

綜合世界衛生組織和本港衞生署資料，吸煙或其他煙草產品是致癌的主要原因。在2021年，本港確診肺癌新增5,978宗，65歲以上人士佔大多數。當中有56.9%個案在確診時已屬晚期。在2022年，因肺癌而死亡的有3,782人，是本港頭號致命癌症。

台灣重症科醫生黃軒就「世界肺癌日」在個人Facebook專頁發文，指出肺癌是2020年全球新增肺癌病例221萬宗，發病率全球排名第二，而患肺癌的死亡率則排名第一，有180萬宗死亡病例。肺癌的成因有很多，要預防患癌不僅是拒絕吸煙，還有生活中不少致癌物都要小心避開。有見及此，黃軒醫生建議4招預防肺癌：

及早戒煙

根據世界衛生組織（WHO）指出，有30%到50%的癌症是可以避免的。而肺癌最大的成因是吸煙，佔70-80%。長期暴露在二手煙環境中亦會增加患肺癌的風險，所以與吸煙者同住，患肺癌的風險比一般人到2至3成。

遠離致癌物

世衛指出，除了吸煙外，以下因素亦會導致肺癌：

● 二手煙

● 炒菜油煙

● 空氣污染

● 長期暴露在石綿、粉塵環境下

● 肺部病史：曾患肺結核、慢性阻塞性肺病

● 遺傳因素：肺癌家族史等

為了降低空污對健康的危害，國民健康署亦建議5點從生活習慣中自我防護：

● 拒吸二手煙

● 烹煮時應開啟排油煙機，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物，可減少PM2.5暴露

● 外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM 2.5）的暴露

● 空氣指數不佳時，減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段

● 生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態

2大高危人士及早篩查

黃軒醫生建議，有家族病史的人士、年齡介乎50至75歲的重度煙民，包括戒煙時間小於15年者或每年吸食超過30包煙的人士，皆是患肺癌的高風險族群。國外有研究表明，進行「低劑量胸腔電腦斷層掃描」（LDCT）檢查，有助於減低20至30%發病率。故此，高風險人士應進行篩查，及早發現對症下藥。

常見肺癌7大徵兆

儘管本港有逾5成病人確診肺癌時已是晚期，但黃軒醫生指出，早期肺癌其實有跡可尋。常見肺部7大徵兆如下：

1. 持續咳嗽

● 有惡化的狀況

2. 痰中帶有血絲／咳血

● 持續一段時間後症狀沒有緩解

3. 呼吸急促

● 呼吸出現喘鳴聲

4. 持續胸痛且有惡化情形

5. 聲音沙啞

6. 四肢關節疼痛

7. 無預警的體重下降

● 食慾不振

資料來源：台灣重症科醫生 黃軒

10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

1. 十字花科蔬菜

● 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

● 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2. 富含脂質的魚類

● 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

● 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

3. 大豆製品

● 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

4. 蔥屬蔬菜

● 例如：蔥、洋蔥、大蒜、韭菜等；

● 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5. 菇類

● 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

● 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6. 海藻類

● 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7. 番茄

● 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

● 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8. 紅蘿蔔

曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

● 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

9. 水果類

● 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

● 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

10. 堅果類

● 富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

轉載自晴報