巴黎奧運 │ 奧運跳水8大迷思拆解：點解選手上岸要即沖身？隨身必備1小物可能是獲獎關鍵？原來與健康有重要關係

巴黎奧運進行得如火如荼，很多港人不惜「捱更抵夜」，都要支持香港運動員出戰，比賽精彩又緊張。早前英國跳水王子戴利（Tom Daley）便為了兒子重投體壇，更獲得銀牌。在觀看跳水比賽時，身為觀眾不時會發現場內有很多奇特設備和運動員的習慣，原來跳水運動員上岸後沖身可能是奪獎關鍵！以下將會一一揭曉！

上岸後沖身為保溫

綜合外媒報道，跳水選手通常在完成比賽後會到沖身區沖水，甚至有些會浸在熱池裏面，到底為甚麼跳水選手明明已經全身濕透，上水後仍要沖身或浸泡身體？正如觀眾可見，一般跳水運動員穿著的泳衣或泳褲遮蔽身體的面積很小。根據國際規範，跳水泳池的水溫，不能低於華氏78.8度（約攝氏26度）。

故此，當跳水運動員從池中上來，泳池的溫度和室溫之間的溫差會讓全身濕透的運動員感到不適，有可能會導致他們肌肉過度緊繃或抽筋，也有可能會影響他們快速地做出準確又高難度的跳水動作。為了避免他們會因為身體不適而影響跳水表現，故此當跳水運動員在等候下一輪比賽開始期間，會透過淋浴和浸在暖水池裏面保持肌肉溫暖和柔軟，同時緩和緊張感。

小毛巾吸水防跣手

此外，不少跳水運動員身上必備小毛巾，這塊小毛巾與一般抹身毛巾不同，是由高度吸水的布料「chamois」製成，吸水力較強，幫助他們更快抹乾身體，一方面能夠有效調節運動員的體溫，同時可以讓他們盡可能保持乾燥，好讓他們在比賽時能夠抓緊雙腿，減低因手滑而失誤的風險。

8大奧運冷知識

奧運8大迷思

1. 體操

體操選手比賽前會手摸白粉

● 白粉大多是鎂粉，有吸汗用途

● 防手汗，增加手掌與器材之間的磨擦力，防止跌下

● 些選手會用蜜糖或小熊軟糖黏住器材。

2. 高低槓

高低槓比賽時教練會站近運動員

● 保護運動員

● 如果運動員失誤跌下，能夠接住運動員

● 上槓的跳板是由教練搬走

3. 跳水

游泳池兩旁設噴水水柱

● 讓運動員知道水面的位置

● 以判斷自己和水面的距離

● 從而調整或改變動作

4. 跳水

跳水運動員每次跳水後沖身

● 因池水和室溫溫差太大

● 選手沖身是用來保持身體肌肉放鬆和溫暖

● 避免影響比賽表現

● 有些選手甚至會浸泡在暖水池裏面，等候下一輪比賽

5. 跳水

身上必備一條小毛巾

● 是快乾毛巾，用來吸乾他們身上的水分

● 一方面可以避免運動員因長時間濕身而著涼；另一方面用來防止「跣手」

6. 游水／田徑

大熱運動員被安排靠中間賽道

● 賽道是根據以往成績而分配

● 成績最好會被編排到近中間位置

● 成績次佳或第3的泳手會被分配到4線左右

● 優勢：減少被旁邊泳手前進造成的波浪影響

● 最旁邊的兩個泳手最受影響

7. 運動員會吹球或手觸球枱

● 吹球：保持乒乓球乾燥，增加球和球拍之間的摩擦；

● 手觸球枱為了抹走滴在上面的汗水，避免甩手或比賽時失誤

8. 傳統

● 得獎運動員輕咬獎牌

● 過往獲獎運動員會以牙輕咬金牌，以測試其眞實成分，因越純的黃金會越軟身，便會越易在獎牌上留下牙齒印

● 成為傳統至今仍會被要求這個姿勢拍照

轉載自晴報