巴黎奧運︱體操女王比拉絲奪金成美史上獲獎最多奧運體操選手！曾遭性侵患情緒病無法做空中翻騰動作東奧退賽！她如何從谷底重返巔峰狀態？

體操女王重返巔峰！巴黎奧運體操女子團體賽，美國隊獲得金牌。這塊獎牌也成為被喻為「黑珍珠」的體操隊主將比拉絲（Simone Biles）職業生涯第8面奧運獎牌，讓她正式成為美國史上獲獎最多的奧運體操選手。

2016年奧運首戰即橫掃4金 自曝賽前涉性侵案勉强上陣

綜合外媒報道，美國體操女王比拉絲（Simone Biles）在2016年首戰里約熱內盧奧運，即橫掃4面金牌，爆紅全球。而當年有一起震驚全球的案件，揭發美國體操隊軍醫拿薩持續性侵年幼女性逾30年之久。比拉絲至2018年首度以受害人身份坦言，案件是在她出發里約熱內盧參加奧運前3天被曝光，她最終選擇麻痹自己，强忍心理不適出賽：

我不會讓他拿走我自6歲開始努力至今的成果。我不會讓他帶走我的快樂，因此在我的精神和身體容許下，盡量忘記過去。

2020年東奧期間現恐怖心理病急退賽

直至2020年東京奧運會體操女子團體決賽，美國隊賽前被視為奪冠大熱。24歲的主將比拉絲被美國傳媒瘋狂吹捧，承受全世界注目，而她卻在第一輪跳馬項目出現失誤，僅取得13.766分，是同一輪跳馬比賽中分數最低，又疑似因傷一度離場包紮右腳，隨後更宣佈不再參加團體賽其他項目。

受到主將退賽影響，美國隊最終不敵俄羅斯奧委會，獲得銀牌衛冕失敗。比拉絲在隨隊友上台領獎時，與隊友開著玩笑，又一度強忍淚水。她表示，自己的心態不適合繼續比賽：

我感覺不再那麼樂在其中，在這次奧運，我希望為自己而戰，但我覺得現在是為他人而比賽，這讓我感到痛苦。

美國體操隊發聲明指，比拉絲因醫療原因（medical issue），再退出緊接的個人全能、跳馬、高低槓及自由體操賽事。她本人在賽後向傳媒表示，退賽原因與其出現個人心理健康問題有關，強調退賽是她自己的決定。她在社交媒體上透露，「有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上，我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難」。

（圖源：AFP）

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事實上，東奧舉辦時正值美國體操隊軍醫拿薩（Larry Nassar）性侵案件被爆出的第5年，期間比拉絲一直深受困擾。在賽前，她的心理狀況已時好時壞，一直接受心理治療。為延續賽季佳績，她勉强抵達東京，卻開始感到焦慮緊張、失去自信；加上疫情期間家人和支持者無法到場支持，令她的心理狀況惡化。在出賽的關鍵時刻，她出現了嚴重心理障礙「twisties」，無法做出空中翻騰動作。

「twisties」在體操界被叫做「扭曲」，會令選手在空中失去協調感。症狀是當體操選手在進行空中或高難度動作時，大腦會與身體肌肉短暫脫節與失衡，而導致無法順利完成動作。 若加上心理壓力，則可能失去方向與知覺的感受，嚴重將不知如何著地。若在這種情況下進行比賽，是極具風險。而比拉絲帶著症狀進行跳馬項目，她直言是在玩命：

我還能夠以雙腳落地，實在是奇蹟。

比拉絲帶著情緒病，最終在東奧會獲兩面獎牌，分別是團體決賽的銀牌及個人賽平衡木銅牌。她賽後稱「這個星期很漫長，這5年也很漫長」，隨即休戰國際賽長達兩年。

堅毅重生暌違8年摘金

東奧會後，所有人都認為比拉絲應要退役，但她卻涅槃重生。在2023年10月的世錦賽，比拉絲重回人們視野，一復出便連奪4金，用實力證明她仍是世上最佳女子體操選手，粉碎退役謠言。在家人與另一半的愛與支持下，她重塑出強大心智，出戰巴黎奧運：

沒有人強迫我去做。每天醒來我選擇到體操場訓練，然後到賽場表現自己。

身高只有1米42的比拉絲，雖身軀嬌小但毅力驚人。在巴黎奧運，她以完美姿態回到賽場，展現超强爆發力與彈跳力，先為美國重奪女子團體金牌，並入圍個人全能及三個單項決賽，令人無法不欽佩這名年僅27歲、能從谷底中重返巔峰的世界名將。

（圖源：AFP）

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轉載自晴報