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巴黎奧運︱體操女王比拉絲奪金成美史上獲獎最多奧運體操選手！曾遭性侵患情緒病無法做空中翻騰動作東奧退賽！她如何從谷底重返巔峰狀態？
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巴黎奧運︱體操女王比拉絲奪金成美史上獲獎最多奧運體操選手！曾遭性侵患情緒病無法做空中翻騰動作東奧退賽！她如何從谷底重返巔峰狀態？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　體操女王重返巔峰！巴黎奧運體操女子團體賽，美國隊獲得金牌。這塊獎牌也成為被喻為「黑珍珠」的體操隊主將比拉絲（Simone Biles）職業生涯第8面奧運獎牌，讓她正式成為美國史上獲獎最多的奧運體操選手。

 

2016年奧運首戰即橫掃4金 自曝賽前涉性侵案勉强上陣

 

　　綜合外媒報道，美國體操女王比拉絲（Simone Biles）在2016年首戰里約熱內盧奧運，即橫掃4面金牌，爆紅全球。而當年有一起震驚全球的案件，揭發美國體操隊軍醫拿薩持續性侵年幼女性逾30年之久。比拉絲至2018年首度以受害人身份坦言，案件是在她出發里約熱內盧參加奧運前3天被曝光，她最終選擇麻痹自己，强忍心理不適出賽：

 

　　我不會讓他拿走我自6歲開始努力至今的成果。我不會讓他帶走我的快樂，因此在我的精神和身體容許下，盡量忘記過去。

 

2020年東奧期間現恐怖心理病急退賽

 

　　直至2020年東京奧運會體操女子團體決賽，美國隊賽前被視為奪冠大熱。24歲的主將比拉絲被美國傳媒瘋狂吹捧，承受全世界注目，而她卻在第一輪跳馬項目出現失誤，僅取得13.766分，是同一輪跳馬比賽中分數最低，又疑似因傷一度離場包紮右腳，隨後更宣佈不再參加團體賽其他項目。

 

　　受到主將退賽影響，美國隊最終不敵俄羅斯奧委會，獲得銀牌衛冕失敗。比拉絲在隨隊友上台領獎時，與隊友開著玩笑，又一度強忍淚水。她表示，自己的心態不適合繼續比賽：

 

　　我感覺不再那麼樂在其中，在這次奧運，我希望為自己而戰，但我覺得現在是為他人而比賽，這讓我感到痛苦。

 

　　美國體操隊發聲明指，比拉絲因醫療原因（medical issue），再退出緊接的個人全能、跳馬、高低槓及自由體操賽事。她本人在賽後向傳媒表示，退賽原因與其出現個人心理健康問題有關，強調退賽是她自己的決定。她在社交媒體上透露，「有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上，我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難」。

 

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

 

　　事實上，東奧舉辦時正值美國體操隊軍醫拿薩（Larry Nassar）性侵案件被爆出的第5年，期間比拉絲一直深受困擾。在賽前，她的心理狀況已時好時壞，一直接受心理治療。為延續賽季佳績，她勉强抵達東京，卻開始感到焦慮緊張、失去自信；加上疫情期間家人和支持者無法到場支持，令她的心理狀況惡化。在出賽的關鍵時刻，她出現了嚴重心理障礙「twisties」，無法做出空中翻騰動作。

 

　　「twisties」在體操界被叫做「扭曲」，會令選手在空中失去協調感。症狀是當體操選手在進行空中或高難度動作時，大腦會與身體肌肉短暫脫節與失衡，而導致無法順利完成動作。 若加上心理壓力，則可能失去方向與知覺的感受，嚴重將不知如何著地。若在這種情況下進行比賽，是極具風險。而比拉絲帶著症狀進行跳馬項目，她直言是在玩命：

 

　　我還能夠以雙腳落地，實在是奇蹟。

 

　　比拉絲帶著情緒病，最終在東奧會獲兩面獎牌，分別是團體決賽的銀牌及個人賽平衡木銅牌。她賽後稱「這個星期很漫長，這5年也很漫長」，隨即休戰國際賽長達兩年。

 

堅毅重生暌違8年摘金

 

　　東奧會後，所有人都認為比拉絲應要退役，但她卻涅槃重生。在2023年10月的世錦賽，比拉絲重回人們視野，一復出便連奪4金，用實力證明她仍是世上最佳女子體操選手，粉碎退役謠言。在家人與另一半的愛與支持下，她重塑出強大心智，出戰巴黎奧運：

 

　　沒有人強迫我去做。每天醒來我選擇到體操場訓練，然後到賽場表現自己。

 

　　身高只有1米42的比拉絲，雖身軀嬌小但毅力驚人。在巴黎奧運，她以完美姿態回到賽場，展現超强爆發力與彈跳力，先為美國重奪女子團體金牌，並入圍個人全能及三個單項決賽，令人無法不欽佩這名年僅27歲、能從谷底中重返巔峰的世界名將。

 

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

巴黎奧運︱1.42米體操女王暌違8年再摘金 曾遭性侵現心理問題東奧退賽休養2年堅毅重生

（圖源：AFP）

 

轉載自晴報

 

Tags:#巴黎奧運#奧運#體操#美國體操選手#比拉絲#性侵#情緒病#精神心理
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