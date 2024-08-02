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巴黎奧運︱微笑劍后江旻憓十字韌帶曾兩度斷裂做手術！憑超級正能量克服傷患
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巴黎奧運︱微笑劍后江旻憓十字韌帶曾兩度斷裂做手術！憑超級正能量克服傷患

健康解「迷」
健康解「迷」

　　真的是有實力又人美心善的女神！日前，在巴黎奧運女子重劍項目奪得金牌的港將江旻憓（Vivian），獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，作為奧運奪金獎勵。她在接受新華社訪問時透露，計劃拿到獎金後有2大用途；又坦言至今仍覺得奪冠不真實，回憶起曾經雙膝受傷，她感激背後有很多人支持，成為了她克服傷痛、堅持不放棄的理由。

 

　　Vivian在奪冠後接受新華社「秀我中國」訪問，首先展露招牌笑容，開心表示能奪冠很幸運，但仍感覺不真實，每天早上起床仍下意識在想幾點要訓練，笑言「終於不用訓練了」。而今屆奧運奪得個人金牌的本港運動員，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，以作鼓勵。當記者問到打算如何使用這筆獎金時，Vivian透露希望能與團隊分享，計劃用獎金為團隊買禮物；又希望能成立一個慈善機構，幫助更多小朋友接觸運動，享受運動的快樂。

 

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

 

憶雙膝受傷 1原因克服傷痛堅持不放棄

 

　　訪問期間，記者問及Vivian曾雙膝受傷、卻仍堅持不放棄的理由。Vivian表示，因當時有很好的團隊幫助自己康復，「有最好的醫生、最好的物理治療師」；就算膝蓋未康復，教練就讓她坐在桌子上訓練；還有媽媽給自己煮好吃的料理，讓江旻憓一度激動落淚，感謝一路上有大家的支持：

 

　　有這麽多人支持的話，我沒有理由放棄。

 

十字韌帶曾二度斷裂 媽媽哭求退役

 

　　江旻憓的劍擊生涯兩度因膝傷十字韌帶斷裂而受到考驗。2017年，她準備前往德國備戰世界錦標賽，但在一次練習熱身時輕輕一跳，左膝十字韌帶便斷裂，因此尚未在當屆世界錦標賽刺過一劍，就帶著十字韌帶斷裂的左膝回港手術。然而，Vivian卻以驚人速度復元，開刀才4天，就按不住跑去劍擊館操練上肢，3個月後正式復操，5個月後再上賽場。在她早前接受賽馬會《駿步人生》專訪中，亦就此事透露媽媽一度哭求她退役，但反而令她更有動力堅持下去：

 

　　媽媽猛說「好喇，可以退役喇」，反而令我更有火。我其實很好勝，好想贏世界盃、世界錦標賽，當時未贏到手，我覺得自己未夠硬淨。

 

　　而Vivian的剛毅到2019年再派用場，她在匈牙利布達佩斯出戰世界錦標賽期間，右膝的前十字韌帶撕裂，需要立即手術。但這一次，Vivian選擇在世界錦標賽過關斬將，忍痛打到4強並摘下銅牌，成為女子重劍「世一」後，才棄戰團體賽，帶著韌帶半斷的右膝提早回港。雖然醫生說她可以待東京奧運後才施手術，但Vivian想以最佳狀態備戰奧運，寧願盡快開刀，「反正我有經驗，不怕，知道如何康復。」這次她康復更神速，僅3個月就回歸劍道。

 

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

 

不怕受傷 分享超級正能量觀念

 

　　十字韌帶斷裂可謂運動員噩夢，但江旻憓卻不怕面對如此重傷，並分享她正能量見解：

 

　　我喜愛的劍手，全都受過傷。我想，這一定是重要經歷，我還未達到他們的級數，可能就是我未受過傷。

 

　　Vivian又強調，能夠走出受傷低谷，一步步走向世界排名第一，不是她一個人的成就，必須歸功於整個幕後團隊，包括教練、醫生、物理治療師、營養師、科研專家和心理專家。而作為Vivian奪金背後其中一個功臣、曾兩次為Vivian膝頭十字韌帶施手術的中大醫學院副院長 （內地事務）暨矯形外科及創傷學系系主任容樹恒，可以印證Vivian的超强心理素質和運動實力。

 

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

 

　　容醫生表示，Vivian是他做過手術的千名病人中，唯一一位奧運金牌得主，亦是唯一一位在兩次韌帶斷裂後，還取得驕人成績的選手。運動員要克服雙膝傷患、在奧運登頂絕非易事，容醫生坦言Vivian的成就絕對是靠著過人的自律和實力：

 

　　Vivian在2017年手術後，僅用3個月康復就重投比賽，雖抱極大風險但我自此之後就明白，不能小看她。今日見到她比賽中蹲得很深、很自如，我就覺得她很OK，代表她的腳已經無事。

 

　　容醫生估計，Vivian復元情況理想，與她一向有紀律的生活習慣，及認真學習運動受傷治療的知識有關。而在跟進Vivian傷患的數年間，容醫生亦在對方身上學到很多，直言Vivian是一個很有紀律、而且一直保持感恩的人，很值得學習：

 

　　我覺得她現在打劍好像為香港人做一件事，是一個使命，某程度上都達到了。

 

斷韌帶成為茹素契機

 

　　江旻憓不時在Instagram上載新鮮蔬果的大特寫照片，其實她早在2012年在美國史丹福大學讀書時，已開始食「海鮮素」。到了2017年，第一次左膝十字韌帶斷裂，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。

 

　　Vivian認為，食素不但對身體好，對地球也有莫大益處：「我一直喜歡大自然，食素不止對身體好，對地球健康也好。」她表示，素食食譜的選擇極多，經常會入廚跟媽媽學師，炮製例如炆薯仔、包餃子、綠豆糕、笑口棗等美食，教人垂涎。

 

巴黎奧運︱「微笑劍后」江旻憓奪金獲600萬獎金盼做2大用處 揭訓練辛酸：膝傷坐著仍堅持受訓

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轉載自晴報

 

Tags:#巴黎奧運#奧運#江旻憓#劍擊#十字韌帶斷裂#正能量#茹素#運動#痛症#心理情緒
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