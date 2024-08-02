安老 | Golden Age黃金一代必去！第九屆黃金時代展覽今日開鑼！歷年來規模最大設200個展位！助長者策劃理想安老生活

筆者今年加入安老行業第15年，曾到世界各地不同與安老服務和復康器械的展會出展或參觀。多年來，每個地區經歷不同高齡化的速度和安老政策的改變，各地也在互相學習、尋求最佳的安老方式。不少國家的數據顯示，只有少於5%的長者人口居住在安老院，而大部分人尋求的則是居家安老，甚至有不少外國的退休人士整年都在旅居、甚至郵輪上渡過，在高齡化的社會下，現在的黃金一代都會預早策劃理想的安老生活。

第九屆黃金時代展覽今日開鑼，筆者歷屆都有參觀或參與展出，有別於一般展覽會，黃金時代展覽暨高峰會（Golden Age Expo & Summit）除了匯集及展示數千項來自世界各地的最新產品、服務及解決方案的展位，每年均邀請不同國際、內地和本地的講者，進行高峰會、工作坊和示範環節，為不同持分者帶來新思維與討論。

「黃金一代」改變安老消費模式 重新思考何謂「老」

於九年前早已洞悉先機而開始舉辦黃金時代展覽暨高峰會的正是黃金時代基金會（Golden Age Foundation），同時提出「黃金一代」定義，創辦人暨主席蔡容美碧女士（Rebecca）認為，人口老化為政治、經濟和社會帶來不可避免的轉變。生活在數碼年代，人們需要重新思考何謂「老」，並以嶄新方式將老齡化產生的挑戰轉換成機遇，建立亞洲智齡城市。相對於傳統「銀髮一族」，現今的黃金一代有簇新的價值觀、抱負和需要，他們很多時更是多重身分的「三文治世代」，「黃金一代」（Golden Age）用以形容一群45歲以上、準備退休及已退休人士。根據香港政府統計處2021年數據，本港45歲至65歲人口達234萬人，「黃金一代」佔總人口比例超過3成之多，（筆者曾於之前文章載述 迎接百歲人生，你準備好嗎？關注需要身心靈支援的「黃金一代」「三文治世代」）人口變化為各行各業帶來新機遇，企業必須高瞻遠矚，探索新穎的方案來滿足黃金一代的需求，並將此作為年齡無界限和社會經濟可持續發展策略的一部分。

歷年來規模最大! 「黃金時代展覽暨高峰會」 迎接黃金歲月

每年暑假正值是黃金時代展覽暨高峰會的舉辦日子，今年的主題以「智齡．永續．機遇」三大元素為主題，一站式體驗醫、食、住、行最尖端的智齡時尚生活產品及服務，提升整體社會的生活質素，讓45歲及以上的「黃金一代」部署安老未來，迎接黃金歲月，同時亦攜手打造香港成為亞洲智齡城市。

黃金時代展覽暨高峰會自2016年創辦以來，規模逐年擴大。今屆的展會設有200個展位，展示數千項來自世界各地的最新產品、服務及解決方案，為歷年來規模最盛大。同場還有120位國際、內地和本地的講者，進行41場高峰會、工作坊和示範環節。今年更有幸邀請到來自聯合國總部、新加坡、菲律賓、北京、粵港澳大灣區等多個國家和城市的業界翹楚參與，通過國際交流，提升香港在智齡發展方面的國際影響力。。特設的智齡體驗區，還有輪椅體驗，特設輪椅徑、友伴犬的登場，推廣全城無障礙及關愛共融。場內展示的創新產品與服務，將新概念，結合通用設計、新物料及實用的科技制成的嶄新產品，迎合黃金一代的需求，如有黃金時代基金會《小金醫生計劃》及《智齡照顧實驗室3.0》的成果分享等，令參觀人士一睹未來生活的縮影，親身感受智齡都市的魅力。同時今屆的高峰會亦體現了跨界合作的影響力，將行業和政府部門連結一起，深化各界人士對高齡化的認識，促進多方的溝通和協作。即場還有多姿多彩的活動、工作坊和表演，讓市民大眾進一步了解智齡城市的發展。

黃金時代展覽暨高峰會自2016年創辦以來，規模逐年擴大。今屆的展會設有200個展位，今年更體現跨界合作，將行業和政府部門連結一起，深化各界人士對高齡化的認識，促進多方的溝通和協作。

《智齡照顧實驗室3.0》今次在展覽向公眾分享計劃成果，計劃引入與認知障礙及康復治療相關的試驗，並將其應用於家居照顧服務中，旨在提供一套全新的家居照顧服務模式。

今次展覽特設智齡體驗區，特設輪椅徑並提供日本電動輪椅體驗，讓入場人士借用輪椅體驗型格出行

全港首創一站式安老生活專家 助「黃金一代」策劃理想安老生活

筆者每年總期待這個匯聚國際視野、不同持分者和安老相關行業人士共同參與的盛事。不但能與不同業者交流、溝通合作，還能近距離接觸「黃金一代」並了解其真實需要。今年筆者與團隊亦有幸能參與這個盛事，亦向公眾首次推出全港首創「一站式安老生活專家」的平台，結合復康護理產品及專業服務，連繫線下（長者生活及復康用品店）線上（一站式資訊及購物平台）兩大不同消費模式、由居家安老支援到安老院舍的短期住宿暫託計劃，為樂齡人士及照顧者提供跨專業、跨領域的簇新專業安老服務。

居家安老是不少長輩和照顧者首選的安老模式，而過程中難免會遇上長輩身體退化，或手術後照護及復康的問題。為助大眾更完善地規劃居家安老，我們更推出「全方位出院規劃及居家支援」計劃，透過不同的專業服務，包括家居改善計服務、職業治療師上門評估服務、家居安全師專業諮詢、防滑地板工程、扶手安裝服務、上門傷口護理服務等，全方位支援居家安老上的各項需要。為提升公眾對浴室安全的危機意識，減低跌倒受傷入院的機會，我們更特設扶手展示區及防滑地板體驗，專業團隊更會親自分享浴室改造個案，自服務推出以來，我們已成功為超過100個浴室進行改善計劃，當中包括扶手安裝、防滑地板工程、家居改善工程等，個案經理更會因應用家需要推薦合適的產品，由產品到服務全方位打造無障礙家居。

另外更展出「愛回家 離院支援家居改善計劃」，從離院支援到居家安老 助長輩重返社區「愛回家」為助長輩出院後能得到適切的護理，「短期住宿暫託計劃」旨在為手術後、正值復康休養期、或是出院後需要短期照護的長輩提供適切的照顧，過去我們團隊已成功陪伴不少長輩走過出院後的復康之路，成為了術後復康至回到家中這段過渡期中的「幸福中途站」，這個項目亦於Ageing Asia 2024 頒獎禮上榮膺「亞太地區年度最佳居家安老項目大獎」 ，希望藉一站式平台填補市場上的缺口，為長輩及照顧者提供一個理想及適合持續照顧的「居家安老」生活環境，以達至香港政府推行的「居家安老為本，院舍照顧為後援」安老政策方針。

今年筆者與團隊亦有幸能參與這個盛事，亦向公眾首次推出全港首創「一站式安老生活專家」平台

我們已成功為超過100個浴室進行改善計劃，當中包括扶手安裝、防滑地板工程、家居改善工程等，個案經理更會因應用家需要推薦合適的產品，由產品到服務全方位打造無障礙家居。

中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會

日期：2024年8月2-4日（星期五至日）

時間：上午11時 - 下午7時

地點：香港會議展覽中心3FG廳攤（全港首創一站式安老生活專家攤位E02及E04）

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