養生 | 曬背養生成熱潮！有助補腎壯骨、疏肝解鬱！中醫盤點曬背脊4大好處+5個重點：在呢兩個時間曬太陽最好

隨著廿四節氣夏至開始，六七八月小暑大暑氣溫漸增，日照時間亦增多。不少市民進行三伏天灸，以溫陽散寒，增強體質。但其實除三伏天灸外，曬背養生亦漸漸變成熱潮，市民大眾都借陽光以溫補自身陽氣，冬病夏治。有見及此，探討曬背與中醫養生的關係。

曬背，故名思義是利用陽光照射背部，以激背部經絡穴位，從而增強自身陽氣，調節臟腑功能，達到溫經散寒，溫補陽氣等功效。適合對象為經常逗留在室內冷氣環境，缺乏運動，怕冷怕風，體質虛寒人士。

以下是一些曬背益處：



1. 溫陽補虛：



適當曬背能夠刺激背部督脈及經絡，「背為陽，腹為陰」，曬背能夠利用陽光溫補自身陽氣、溫通經絡、提振氣血。



2. 散寒祛濕：



適當曬背能夠溫陽補腎、提振氣血，並透過排汗把體內寒濕排走。





3. 疏解鬱結：



適當曬背能夠提振氣血，行氣散結，配合適量舒筋活動，戶外活動形體，從而疏肝解鬱。





4. 補腎壯骨：



曬背除補腎外，適當曬太陽能夠使皮下膽固醇轉化成維他命D，維生素D在骨骼健康中扮演著重要角色，能夠促進鈣的吸收，從而增強骨骼的密度，預防骨質疏鬆症。

適當曬背應遵守以下原則，應循序漸進，切忌急功近利：



1. 柔和陽光：



應以早上9時前，下午6點後的陽光較佳，這時候的陽光柔和溫暖，循序漸進增加刺激，避免直接正午猛烈陽光而產生中暑等不良反應。



2. 適當時間：



初開始曬背應曬15分鐘，感受身體反應後再適當調節時間，儘量分次、少量地進行。



3. 適量飲水：



曬背必然會有排汗，應在曬背前後都適量飲水，以補充流失水份。



4. 曬後護養：



曬背後應留意自身感覺，如有體倦失眠等不適，代表曬得太多，變相耗氣傷津。應適當減少曬背時間或尋求專業醫療人仕協助。反之，如感覺舒適渾身舒暢，可漸漸增加曬背時間。



5. 避免曬傷：



如不想皮膚變黑，可以適當穿著淺色防曬衣、防曬帽後曬背，如皮膚裸露於陽光下，可外塗防曬霜等措施預防曬傷。

請注意每人體質有異，因此每人曬背時間均不同。如對紫外光敏感、慢性病病患、心腦血管病患、老人、兒童及孕婦都應先資詢專業醫護人員後才可曬背。

撰文：註冊中醫師劉旭升（就職於香港防癆會藍義方中醫診所）

轉載自晴報