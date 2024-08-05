藥物成分︱藥劑師警告：12種藥物切勿與咖啡同服！感冒藥、過敏藥、抗抑鬱藥都有份？一種藥可能引致過量出血

不少人愛飲咖啡以幫助提神醒腦，但大家都未必知道，即使咖啡這種平常飲品，也暗藏藥物副作用危機。有美國藥劑師指出，實際上有12種常見藥物不應該與咖啡同時服用，當中包括感冒藥、過敏藥、糖尿病藥物等，否則可能造成嚴重的藥物副作用危險。

12種常見藥物切忌與咖啡同服

據英國《Dailymail》報道，美國知名藥劑師Dr. Jennifer Bourgeois及美國明尼蘇達大學醫學院醫學中心藥劑師Dr. HaVy Ngo-Hamilton向市民呼籲，飲咖啡時切忌同時服用以下12種藥物，否則可能造成嚴重的藥物副作用危險：

抗抑鬱藥：Dr. Bourgeois指出，咖啡因可能會與抗抑鬱藥產生互動，導致血壓急劇上升，尤其是特別是三環類、單胺氧化酶抑制劑（MAOIs）等較早期的抗抑鬱藥。這些藥物會阻止身體正常代謝咖啡因，導致其在體內停留時間過長，引起持續性的高心率和高血壓。

非處方感冒和過敏藥：Dr. Bourgeois指出，部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱（pseudoephedrine），會收縮鼻腔內的血管以減少腫脹和充血，但與此同時也會刺激大腦的戰鬥或逃跑反應（Fight or Flight response）；當同時飲用咖啡就可能加劇反應，反而容易讓人感到焦慮和緊張。Dr. Ngo-Hamilton建議，請在飲咖啡的2小時前或4小時後，才服用非處方感冒和過敏藥。

糖尿病藥物：Dr. Ngo-Hamilton指出，任何含咖啡因的飲料都會增加血糖水平，而若咖啡含有糖或奶更會加重影響，從而降低糖尿病藥物效果；醫生建議，可事前先密切監測血糖水平，再決定能否同時飲咖啡。

抗生素：Dr. Bourgeois指出，某些抗生素會抑制身體代謝咖啡因，導致血液中咖啡因水平上升，導致心跳加速、緊張等影響。

薄血藥（抗凝血藥）：咖啡因可以抑制薄血藥進行分解，令藥物在體內停留時間過長，如果身體有輕微損傷都可能會造成過量出血。Dr. Ngo-Hamilton建議，在服用薄血藥後至少要等待6至8小時才喝咖啡。

降血壓藥：由於咖啡因會提升心率和血壓，正正是降血壓藥的相反作用，故同時服用會抵消了藥物效果。Dr. Ngo-Hamilton建議，請在喝咖啡或其他含咖啡因飲料的2小時前或4小時後，才服用降壓藥。

甲狀腺藥物：實際上任何食物或水（包括咖啡）都會減少身體對這些藥物的吸收率，而過往有研究發現咖啡因會大幅降低吸收率達50%；故此建議大家服用甲狀腺藥物時，請確保是空腹狀態，並等待30至60分鐘後才攝取咖啡因。

阿茲海默症藥物：由於咖啡會收緊血腦屏障，降低阿茲海默症藥物進入大腦的效果，換言之會失去了藥物效果；Dr. Bourgeois建議大家，請在喝咖啡2小時前或4小時後，才服用阿茲海默症藥物。

骨質疏鬆症藥物：咖啡因會減少身體對骨質疏鬆症藥物的吸收，使其效果減弱，甚至會增加骨折風險；故此建議大家，請在喝咖啡2小時前或4小時後，才服用骨質疏鬆症藥物。

哮喘藥：哮喘藥帶有易怒和不安等副作用，而咖啡因會加劇這些副作用的呈現；故此建議大家在喝咖啡4小時前或4小時後，才服用哮喘藥。

專注力失調及過度活躍症（ADHD）藥物：Dr. Bourgeois指出，咖啡因和ADHD藥物均屬於興奮劑，合併使用會導致過度刺激，並降低藥物的神經調節效果。

抗精神病藥：抗精神病藥同樣具有神經調節的效果，而咖啡因會降低身體對藥物的吸收，使其效果減弱。建議當躁鬱症發作時，請完全避免飲用咖啡，並盡快服藥而調整神經。

轉載自晴報