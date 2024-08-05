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搭飛機注意！空姐提醒避免3種衣著，可能被禁止登機、整傷自己甚至影響逃生！即睇上機穿搭禁忌
健康Tips
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搭飛機注意！空姐提醒避免3種衣著，可能被禁止登機、整傷自己甚至影響逃生！即睇上機穿搭禁忌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少港人都喜歡去旅行，坐飛機時多以舒適的衣著為主。不過，有空姐在英國媒體撰文稱，有3種穿搭不適合搭飛機，她更直言，輕則可能被禁止登機，重則令自身受傷，呼籲旅客要多加留意。

 

　　一名空姐近日在英國《太陽報》撰文表示，有同事認為航班乘客不應穿短褲、裙子或T恤，甚至有研究指出上述穿著，容易從飛機座椅上感染細菌。不過，該名空姐解釋，航空公司會確保飛機座椅保持衛生乾淨，所以不存在感染細菌說法，但是一般航班溫度較低，所以衣著不應太過清涼。當然，如果乘客覺得穿上短褲、裙子或T恤才感到舒服，就沒有問題。

 

3種上機禁忌穿搭

 

　　對此，她還建議，乘客盡量切勿有以下3種穿搭，否則有可能會被禁止登機，而更嚴重是導致自身受傷。

 

1.人字拖

　　人未拖難以為雙腳提供舒適度和支撐，尤其是長途旅行，而且容易傳出氣味。更重要的是，人字拖在緊急情況下難以發揮保護雙腳作用，假如乘客需要在黑暗中下機，地板上可能有異物，大字拖並非最安全前往出口的穿搭。

2.高跟鞋

　　任何乘客必須考慮衣物舒適度和實用性，美觀並非最重要，尤其是狂緊急情況下，高跟鞋有機會刺穿緊急滑梯，令到自己和其他人面臨危險。乘客最好穿上一雙舒適運動鞋，並非人字拖和高跟鞋。

3.過多珠寶

　　如果乘客佩戴過多珠寶,可能會被勾住，甚至可能刺穿緊急滑梯。即使情況安全，乘客需要花費更長時期，才能通過安全掃描，包括除下所有珠寶，換言之，乘客需要更長時間才能通過機場安檢。
　　乘客應該將行李盡可能簡化和整理，並將想穿的衣物和珠寶放入行李身篋中，節省接受安檢時間。


資料來源：《太陽報》

　　
　　另外，該名空姐還提到，每次出勤時都會帶同小腰包，當作旅行袋，內有牙膏和其他日常用品，在其他國家休息外出時，都可以繼續帶。同時，旅行餐具套裝亦非常實用，包括刀叉、湯匙、飲管和筷子，因為有時酒店房間沒有餐具，旅行餐具套裝就能幫到住客。

轉載自晴報

Tags:#搭飛機#穿搭#衣著#登機#人字拖#首飾#短褲#裙#高踭鞋
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