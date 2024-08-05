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椎間盤突出 | 司機揸車30年肩頸痛、手無力！求醫揭患頸椎間盤突出！專家教做2個伸展動作幫助改善
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椎間盤突出 | 司機揸車30年肩頸痛、手無力！求醫揭患頸椎間盤突出！專家教做2個伸展動作幫助改善

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一名年過50歲司機，因為肩頸痛，手麻痹持續，停工前來求診。這位司機叔叔開車三十多年，近年經常感到左肩及左手疼痛和麻痹，未有特別在意，只是間中去按摩紓緩。直至有天上班中途的休息時間，他把頭向上望想鬆弛一下頸肩，但就聽到「咔」一聲，左肩及左手隨即更痛更痹。

 

　　當日他立即找推拿師傅按摩並拔罐，又應師傅指示敷上中藥，被判斷為肩周炎和網球肘，左肩和左手痛楚並無消除，兼弄致皮膚敏感。由於痛楚麻痹愈來愈強烈，就連工作、開車門，也無能為力，故此求助脊骨神經科。

 

停工兩星期

 

　　經檢查後，安排了磁力共振，他的頸椎第五及第六節慢性椎間盤突出，壓着手部神經線，導致左肩及左手痹痛無力。醫生問司機有沒有一個位置活動時特別痛，他說只有頭向上或向下望時會增加手、肩痛楚。

 

　　要知道肩周炎是肩膀的多組肌肉發炎引致痛楚，網球肘是手肘外側的炎症，活動時一定出現痛楚，而司機肩膀、手肘活動並無問題，因此無疑是頸椎椎間盤突出。由於他的手無力不能開車，要再停工休息兩星期。接受治療後他已復工，但仍要每星期覆診，以確保健康及工作安全。

 

　　脊骨神經科以超聲波助他消炎消除痛楚，並且以手法矯正和頸椎牽引方法，減低椎間盤突出所受的壓力，使從椎間盤裏面的纖維環破裂出來的軟組織，不要壓迫到脊骨周邊的神經線，影響頸肩和手部活動。

 

　　瑜伽療癒導師黎樂欣提醒，重複性動作多的朋友，多做伸展。

 

動作1: 側躺肩膊內旋伸展（Shoulder inner rotation stretches）

　　先側躺在地上，可以用一個小枕頭/瑜伽𥖁墊着頭部。接近地下的那一隻手會做伸展，肩膊跟手踭成直線，上臂和前臂成90度，另一隻手(上手)慢慢按壓着下手往地下，最終目的是手掌心貼地。

  • 初階的，可以停留在手掌心不貼地的階段感覺到有伸展就可以。
  • 比較柔軟進階的，可以把手掌心完全貼地後，膝頭放在手背上，上手可以往前延伸，加強拉伸的感覺。

 

　　無論你在什麼程度，你也會感覺到上背，肩胛骨伸展，頸的伸展，肩膊的伸展，大圓肌小圖肌的伸展。可以在拉伸的過程中調節呼吸，慢慢地深呼吸，這一個動作可以保持持久多一點，可以深長呼吸五至十個，才慢慢吸氣回正。

 

　　回正的時候不要被拉伸的手（下手）急速地彈回來，因為有機會拉傷，上手要慢慢扶着下手回正，然後心口慢慢轉向天，就會更加容易把下手釋放。

 

筋骨痛症｜司機開車30年感肩頸痛手痹 源頭難分求醫揭椎間盤突出 2個動作伸展紓緩筋骨

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動作2: 平躺翻身伸展

  • 先平躺心口向地，手伸直和肩膊形成一條直線，令一隻手曲手踭按地，推自己翻身。
  • 直手的肩膊位置會感覺到拉伸伸展，初階者如已感到伸展的感受，可以停留在此。
  • 如自身感覺良好可以進階一點，可以把另一隻手曲手踭放背脊，再把心口向前推，肩胛骨夾埋，拉伸感覺又會多一點。
  • 再進屆者需要加程度的，可以再翻身多一點，膝頭曲起，腳掌踩地，甚至雙手都伸直，扣手。

 

　　深層舒緩動作可以停留耐一點，在拉伸的過程中調節呼吸，慢慢地深呼吸，這一個動作可以保持持久多一點，可以深長呼吸五至十個，才慢慢吸氣回正。



筋骨痛症｜司機開車30年感肩頸痛手痹 源頭難分求醫揭椎間盤突出 2個動作伸展紓緩筋骨

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筋骨痛症｜司機開車30年感肩頸痛手痹 源頭難分求醫揭椎間盤突出 2個動作伸展紓緩筋骨

筋骨痛症｜司機開車30年感肩頸痛手痹 源頭難分求醫揭椎間盤突出 2個動作伸展紓緩筋骨

撰文：香港註冊脊醫王俊華 Dr Antonio Wong

 

轉載自晴報

 

Tags:#痛症#肩頸痛#椎間盤突出#頸椎#伸展運動#脊醫#手麻痹#手無力#揸車#職業病
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