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20款港式粉麵熱量比拼！3款最低卡 / 最高卡之選：1碗五香肉丁麵=2碗魚片幼麵？營養師：食完粉麵做呢件事易水腫影響心血管健康
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20款港式粉麵熱量比拼！3款最低卡 / 最高卡之選：1碗五香肉丁麵=2碗魚片幼麵？營養師：食完粉麵做呢件事易水腫影響心血管健康

健康解「迷」
健康解「迷」

　　雲吞麵、乾炒牛河、車仔麵等麵食都是香港地道菜式，而麵食感覺上也比較健康不肥膩。註冊營養師潘卓琳（啊家）曾在其Instagram專頁中，比拼20款港式粉麵的卡路里，從而挑出最低卡及最高卡的3款粉麵；此外，消委會亦曾檢測市面上30款米製麵食樣本，當中有12款米製麵食在測試中獲得高評分，屬於安全之選。

 

20款港式粉麵卡路里

 

雲吞類

雲吞粗麵 420 Kcal

雲吞幼麵 450 Kcal

雲吞米粉 520 Kcal

雲吞河粉 570 Kcal


魚類

魚片幼麵 320 Kcal

魚蛋幼麵 350 Kcal

鮮魚片米粉 450 Kcal


牛肉類

牛肚粗麵 360 Kcal

牛腩幼麵 550 Kcal

牛雜粗麵 460 Kcal

牛筋幼麵 480 Kcal

餃類

水餃粗麵 380 Kcal

魚皮餃幼麵 410 Kcal


丸類

貢丸幼麵 480 Kcal

牛丸幼麵 380 Kcal

墨魚丸幼麵 370 Kcal

茶餐廳

五香肉丁麵 710 Kcal

沙嗲牛肉麵 640 Kcal

餐蛋麵 680 Kcal

雪菜肉絲麵 350 Kcal

 

資料來源：nutrition_ah_ga@instagram

　　20款粉麵中以魚片幼麵、魚蛋幼麵和雪菜肉絲米為「低卡之選」，而五香肉丁麵、餐蛋麵、沙爹牛肉麵為「高卡陷阱」。潘卓琳表示，以一碗粉麵計算，一碗五香肉丁麵就已等於兩碗魚片幼麵，但無論選擇哪一種麵食，都應配合一碟油菜全走，以確保攝取夠蔬菜膳食纖維；同時提醒大家切勿喝湯，粉麵湯底容易水腫、影響心血管健康。

 

12款高評分米製麵食

 

　　消委會於2022年測試了市面上30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，雖然全部樣本均未有檢出總汞、銻或鉛，但有26款（86.6%）檢驗出其餘3種金屬污染物，其中有24款樣本被檢出「鎘」、14款被檢出「銘」、有9款被檢測「無機砷」，當中有部分樣本被檢出含有多於1種污染物。消委會表示，全部被檢測到有金屬污染物的樣本，全部含量均為《金屬規例》的上限內，故此於正常食用的情況下，不會對健康造成影響。

 

　　不過，當中仍有12款米製麵食在測試中獲得高評分，供大家作精明選擇：

 

牌子：孔雀牌
產品名稱：東莞米粉
售價：$15
總評：5*

牌子：超力
產品名稱：銀絲米粉（金牌原味）
售價：$12
總評：5*

牌子：福字
產品名稱：上湯米粉
售價：$17
總評：5*

牌子：公仔
產品名稱：公仔米粉 原味
售價：$12.3
總評：5*

牌子：天鵝牌
產品名稱：星洲炒米粉
售價：$16.2
總評：5*

牌子：佳之選
產品名稱：東莞米粉
售價：$12.9
總評：5*

牌子：日清食品
產品名稱：出前一丁雞肉味即食米粉
售價：$3.5
總評：5*

牌子：壽桃
產品名稱：快熟河粉
售價：$7.5
總評：5*

牌子：馬莎
產品名稱：Rice Noodles
售價：$29
總評：5*

牌子：金御膳
產品名稱：泰式金邊粉
售價：$14.9
總評：5*

牌子：媽媽
產品名稱：（幼條）清湯金邊粉
售價：$3.5
總評：5*

牌子：壽桃
產品名稱：小橋米線 - 榨菜肉絲味
售價：$15.5
總評：5*

　　值得留意的是，消委會指出所謂「無機砷」是指砷於米中的重要毒性形態；雖然9款被檢出無機砷的米製麵食樣本的含量均未超出《金屬規例》為精米所訂定每公斤0.2毫克的上限，但專家委員會認為，如果每日攝入每公斤體重3微克（即0.003毫克）的無機砷，保守估計或會使人群患肺癌的機率提高0.5％（誘發人類肺癌發病率增加0.5％的基準劑量可信限下限，BMDL0.5）。

 

　　內容獲「nutrition_ah_ga」授權刊登。

 

轉載自晴報

Tags:#營養#粉麵#減肥#卡路里#熱量#米粉#米線#河粉#雲吞麵#高卡#低卡#魚蛋米#油菜全走#水腫#心血管病
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