馬來西亞連鎖雪糕店推枇杷膏口味雪糕惹熱議！衞生部門指違法下令停售！原因是這樣

講起川貝枇杷膏，不少香港人均會聯想起家傳戶曉的香港品牌京都念慈菴。馬來西亞一間連鎖雪糕店宣佈，與品牌聯乘推出川貝枇杷膏口味雪糕，可惜的是，未幾受到當地政府的關注，指雪糕含有傳統止咳藥物枇杷膏成份，最終有關計劃要緊急剎停，官方雪糕店亦於網上發聲明指會向網上預訂的顧客作退款安排。

綜合外媒報道，馬來西亞連鎖雪糕店Inside Scoop早前宣佈推出枇杷膏口味雪糕，於當地引起極大迴響，亦引起大馬政府關注。當地衛生部門隨即跟進事件，並以枇杷膏味雪糕內含需受監管的傳統類別的藥物產品，認為有關雪糕有違當地法律，因此要求雪糕店下架該商品。

馬來西亞連鎖雪糕店Inside Scoop早前宣佈推出枇杷膏口味雪糕。(網上圖片)

馬來西亞連鎖雪糕店Inside Scoop早前宣佈推出枇杷膏口味雪糕。(網上圖片)

馬來西亞連鎖雪糕店Inside Scoop早前宣佈推出枇杷膏口味雪糕。(網上圖片)

馬來西亞連鎖雪糕店Inside Scoop早前宣佈推出枇杷膏口味雪糕。(網上圖片)

馬來西亞衛生部於官方聲明中表示，有關雪糕以枇杷膏注射器注入雪糕作宣傳，是有違當地食品法，而且該雪糕亦含有枇杷止咳糖漿，屬於需註冊的傳統止咳藥物，用以舒緩喉嚨痛和咳嗽，並且禁止孕婦服用。因此當局遂要求雪糕店將有關廣告及雪糕下架。

報道提到，根據大馬的食品法令條文，業者不允許準備或售賣任何混合食品，一旦罪名成立，可被判決罰款最高2萬令吉（約34,000港元），或處以有期徒刑最高5年以下，或兩者兼施。Inside Scoop隨後發聲明指有關商品已下架，並向受影響客戶進行退款安排。

事實上，川貝枇杷膏不止於華人圈流行，英國前偶像男團One Direction的成員Zayn Malik亦曾透露自己常備的隨身物品其中一項便是京都念慈菴川貝枇杷膏，大讚其護喉功效。

轉載自晴報