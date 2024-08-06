25歲男275磅加高血壓！少吃一類食物5個月激減44磅毋須再服降血壓藥！即睇5大高血壓生活建議

高血壓、高膽固醇、高血脂等問題雖然屬於慢性病，但隨時會引發更嚴重的問題。台灣一名25歲男子有高血壓及肥胖問題，透過醫生指示減少吃1類食物後，不僅大減20公斤（約44磅），還有效降低血壓，擺脫血壓藥。

肥男靠少吃1類食物降血壓

台灣家醫科醫生魏士航近日在Facebook個人專頁發文分享，指一名25歲男子體重為125公斤（約275磅），血壓高達163/97mmHg，胰島素阻抗指數（HOMA-IR）為5.8。醫生指出，一般胰島素阻抗指數只要大於2以上就屬於嚴重的胰島素阻抗，不僅帶來肥胖問題，也造成血壓明顯上升。

醫生透過對該名男患者碳水化合物攝取的控制，胰島素阻抗明顯改善，血壓也一直有所下降。5個月後該名男患者減掉了20公斤，BMI為36.3，雖然仍屬於肥胖狀態，但胰島素阻抗指數降到了1.7，這時候他不需要血壓藥，血壓也可以維持在理想的狀態了。

鈉鹽攝取量與死亡風險有關

魏士航醫生解釋，高血壓有不少成因，現代飲食導致的大量胰島素分泌是其中一個最重要的因素。他引述了2018一篇發表在醫學期刊《Hypertension》的研究指出，胰島素能刺激腎小管的鈉重吸收，因而導致鈉滯留和高血壓。

那麼少吃鹽會對改善或預防高血壓有幫助嗎？魏醫生表示，鈉鹽對於高血壓，更像是一個加重因子，而非致病原因。他引述另一項2016年在醫學期刊《刺針》（Lancet）發表的研究報告，透過4項大型研究的數據，分析來自49個國家共133,118名的個案。

研究發現，高鈉鹽的攝取量與高血壓患者患上心血管疾病和死亡風險增加相關；然而對於非高血壓患者，鈉鹽攝取的影響卻非常不明顯。此外，不管有沒有高血壓，過低的鈉鹽攝取反而會大幅提升死亡風險。

因此他提醒，適當地攝取鈉鹽對每個人來說都是必要的，沒有高血壓的人，飲食完全沒必要限鹽。對於高血壓患者，鈉鹽攝取量既不能多也不能少，更重要的是透過控制碳水化合物的攝取量，改善胰島素分泌，才能真正地降低血壓 。

高血壓3大警號級別

根據本港衞生署資料，一般成年人的正常血壓水平應為收縮壓<120，舒張壓<80。高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病，可能會引致嚴重的健康問題，因多數情況沒有明顯病徵，往往要到併發症出現才知道患病，而常被稱為「 隱形殺手」。

内地媒體曾有報道指出，高血壓真正警戒線大終於120/80mmhg，但已屬於「高血壓前期」，這個血壓區間人士雖未算高血壓患者，但心腦血管疾病風險較健康族群大大提升，尤其中青年族群更為需要注意，及早改善生活型態、預防高血壓及心血管疾病。據內地高血壓基層診療指引（2019年）指出，醫學上血壓值3個危險等級大約分為以下3大等級：

一級輕度：輕症階段，收縮壓140至159mmHg，舒張壓90至99mmHg，心血管風險屬高危險及高危患者應立即使用降血壓藥物治療；低危及中危患者則可嘗試改善生活習慣4周至12周，血壓仍不達標再處方降血壓藥物治療；

二級中度：高壓在160至179mmHg浮動，低壓亦於100至109mmHg之間患者，應立即啟動藥物介入；

三級重度：高壓≥180或低壓≥110，會引發各大身體器官病變，必須馬上進行介入治療並密切隨診。

而老人則因為身體狀況較為複雜，將另分類為65至79歲血壓≥150/90mmHg建議藥物治療、≥140/90mmHg屬心血管病高危患者；80歲或以上人士則收縮壓達≥150mmHg開始藥物治療；衰弱老人血壓≥150mmHg考慮使用降壓藥物。

5大高血壓生活建議

定時服藥：按時吃藥是高血壓最某基來的防線。由於患者可能會因為一點誘因導致血壓突然升高，從而導致血管破裂或中風。

進行適量運動：運動有助緩解交感神經緊張，增加擴血管物質，改善內皮舒張功能，促進醣脂代謝，預防並控制高血壓。建議每周進行150分鐘以上有氧運動，可以選擇快走、慢跑、廣場舞等低強度運動，安全降壓。

合理飲食：高血壓患者建議多攝取含維他命、礦物質纖及維食物，例如水果、蔬菜、全穀物穀物和瘦蛋白質等，同時要避免高鹽、高糖和高脂肪食物、限制咖啡因攝取，同時要維持適當體重，避免過度肥胖。

戒煙戒酒：吸煙會增加心臟、腦血管疾病風險；大量飲酒亦會令血壓升高。

控制情緒：情緒出現波動時，血壓自然也會隨之升高，容易誘發高血壓性腦出血。建議患者保持心情舒暢、避免捱夜、規律作息，以控制情緒及血壓激烈變化。





轉載自晴報