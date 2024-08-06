肌肉鍛鍊運動 | 做Gym 2組簡單動作鍛鍊腿部、下半身肌肉！強化肌力、身型更均稱！即睇大隻中醫徐澤昌博士示範

相信有健身習慣的人都聽過「Skip Leg Day」，意指跳過腿部訓練，把訓練集中在上半身肌群。《TOPick》近日邀請到香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士教大家做2個簡單腿部鍛煉方法，幫助鍛煉下半身肌肉，達到整個身形變得均勻的效果。

2個簡單腿部鍛煉方法



腿推機





首先坐在腿推機上。

挺直上半身並緊貼椅背。

雙腳闊度與肩膊成水平，腳掌放在踏板上。

然後把重量慢慢向上推直，穩定後就鬆開支撐。

推到最高後，慢慢屈曲膝蓋讓重量向身體下沉。

下沉至膝蓋呈約90度位置後，可以再用力把重量向上推。

重複12至15次為1組，總共做3至4組。

進行動作時，會感到發力點在大腿內側；留意做向上推的動作時要吸氣，控制重量下沉時呼氣；此外，雙腳向上推時切勿完全伸直，避免突然承受不住重量導致嚴重傷害。

俯臥腿彎舉

首先調整好圓柱護墊的位置，一般在腳腕稍上位置。

然後再量度好膝蓋和機器軸心位置，應保持一致位置。

調整好後就趴下，把雙腳放在圓柱護墊下方。

雙腳把重量向臀部方向勾起。

到達最高點後停留1至2秒。

然後慢慢控制重量下沉至原來位置。

重複12至15次為1組，總共做3至4組。

進行動作時，會感到發力點在大腿後方；留意動作要慢慢逐次逐次做，避免急速完成1組。

轉載自晴報