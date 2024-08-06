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肌肉鍛鍊運動 | 做Gym 2組簡單動作鍛鍊腿部、下半身肌肉！強化肌力、身型更均稱！即睇大隻中醫徐澤昌博士示範
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肌肉鍛鍊運動 | 做Gym 2組簡單動作鍛鍊腿部、下半身肌肉！強化肌力、身型更均稱！即睇大隻中醫徐澤昌博士示範

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信有健身習慣的人都聽過「Skip Leg Day」，意指跳過腿部訓練，把訓練集中在上半身肌群。《TOPick》近日邀請到香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士教大家做2個簡單腿部鍛煉方法，幫助鍛煉下半身肌肉，達到整個身形變得均勻的效果。

 

2個簡單腿部鍛煉方法


腿推機

  • 首先坐在腿推機上。
  • 挺直上半身並緊貼椅背。
  • 雙腳闊度與肩膊成水平，腳掌放在踏板上。
  • 然後把重量慢慢向上推直，穩定後就鬆開支撐。
  • 推到最高後，慢慢屈曲膝蓋讓重量向身體下沉。
  • 下沉至膝蓋呈約90度位置後，可以再用力把重量向上推。
  • 重複12至15次為1組，總共做3至4組。

 

　　進行動作時，會感到發力點在大腿內側；留意做向上推的動作時要吸氣，控制重量下沉時呼氣；此外，雙腳向上推時切勿完全伸直，避免突然承受不住重量導致嚴重傷害。

 

Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作 鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作 鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

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Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作 鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作 鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

 

俯臥腿彎舉

 

  • 首先調整好圓柱護墊的位置，一般在腳腕稍上位置。
  • 然後再量度好膝蓋和機器軸心位置，應保持一致位置。
  • 調整好後就趴下，把雙腳放在圓柱護墊下方。
  • 雙腳把重量向臀部方向勾起。
  • 到達最高點後停留1至2秒。
  • 然後慢慢控制重量下沉至原來位置。
  • 重複12至15次為1組，總共做3至4組。

 

　　進行動作時，會感到發力點在大腿後方；留意動作要慢慢逐次逐次做，避免急速完成1組。

 

Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作 鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

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轉載自晴報　

Tags:#運動#腿部訓練#下半身肌肉#操肌#健身
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