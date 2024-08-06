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給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量！今期素甜品：香脆蘋果餅
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給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量！今期素甜品：香脆蘋果餅

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

 

　　很多人不太愛吃甜點，多是健康的考量。甜點，不用多說，之所以甜，全因為裏面會用到的糖。由早上的一杯咖啡，午餐的咖喱飯，下午茶的手搖飲料，晚餐的炒蔬菜，到夏天必吃的冰淇淋... … 這些由從甘蔗提煉出來的糖，廣泛地用於日常飲食之中。

 

　　白糖、冰糖、紅糖和黑糖，市場上能買到的種類很多。普遍認為，經過清淨及脫色等精製而成的白糖，對身體最有害。而且，糖吃太多，最直接會造成蛀牙；長久下去更會使用人肥胖，誘發胰島素抗性，以及提高血壓、血糖、血脂上升的風險等。

 

　　可是，糖是身體所需的能量來源之一。曾經有過這樣的經驗，平常比較少吃糖，但每當考試壓力大的時候，會不其然的吃起冰淇淋和一些偏甜的東西來，以瞬間提高血糖補充細胞能量。就是說，我們不能完全沒有糖，不是不吃，但不能吃太多。

 

　　除了選用精練程度比較低的紅糖和黑糖，和天然的楓糖和蜂蜜以外，水果、蔬菜、穀物和牛奶等天然食物當中，都有著滿滿的天然糖，來滿足身體所需的攝取量。平常少吃一點含大量精緻糖份的精製食品和飲品，比如蛋糕、餅乾、汽水、和濃縮果汁等。說真的，因為壓力，因為心血來潮也好，偶然吃一下，倒是無妨，何況我們忙碌生活中，不就是需要一點甜的嗎？

 

香脆蘋果餅

 

2人份 預備時間：35分鐘 烤焗時間：40分鐘  

 

材料：

 

蘋果 2個／全麥麵粉 3茶杯

 

調味：

 

肉桂粉 3湯匙／黑糖 6湯匙／杏仁粉 2湯匙／鹽 1茶匙  

 

工具：

 

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／擀麵桿／大沙律（拉）碗／矽膠拌匙／牛油紙 （烘焙紙）／保鮮紙（保鮮膜）／餅皮切刀／焗（烤）架／平底易潔鑊（不沾鍋）／28寸易潔深鍋連鑊（鍋）蓋／叉子／碟（盤子）

 

步驟：

 

　　1. 清洗乾淨蘋果，連皮切成片（如圖），丟掉果蕊。

 

給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量 今期素甜品：香脆蘋果餅

 

　　2. 放步驟1於大沙律（拉）碗中，再放入2湯匙的肉桂粉、3湯匙的黑糖、1湯匙的杏仁粉和半茶匙的鹽，撈拌均勻（如圖），放旁醃一下，待用。

 

給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量 今期素甜品：香脆蘋果餅

 

　　3. 將全麥麵粉全放入另外的一個大沙律碗中，放入1湯匙的黑糖和半茶匙的鹽，攪拌均勻。

 

　　4. 分別倒入8湯匙的橄欖油，和3湯匙的清水，攪拌均勻（如圖）。攪拌成麵糰後，用保鮮紙（保鮮膜）包好（如圖），放入雪櫃冰格（冰箱冷凍庫，放冰的地方）中，冷凍15分鐘。

 

給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量 今期素甜品：香脆蘋果餅

給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量 今期素甜品：香脆蘋果餅

 

　　5. 取出步驟4，分成兩份，各自用擀麵桿壓成薄餅皮，用餅皮切刀將餅皮切成方形（如圖）。

 

給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量 今期素甜品：香脆蘋果餅

 

　　6. 調均1湯匙的肉桂粉和2湯匙的黑糖，鋪在步驟5之上（如圖）。

 

給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量 今期素甜品：香脆蘋果餅

 

　　7. 鋪上之前預備好的蘋果片（如圖）。

 

給忙碌生活一點甜！提高血糖補充能量 今期素甜品：香脆蘋果餅

 

　　8. 鋪牛油紙 （烘焙紙）在深鍋之中，放入步驟7，蓋上鍋蓋，以中火烤焗40分鐘。

 

　　9. 最後在脆餅上再撒一點黑糖。

 

筆記： 

 

1. 蘋果有維生素C、E、β-胡蘿蔔素、茄紅素、和檞皮素等多種抗氧化物質。

2. 肉桂粉有加強免疫力的抗氧化多酚和原花青素。

3. 蔬果全部要徹底洗淨。

4. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#營養#食譜#工作壓力#紅糖#黑糖#壓力#補充能量
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