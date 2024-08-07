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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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鄭中基壓力爆煲患抑鬱症、染上酒癮！1分鐘自測是否患抑鬱症：9個徵兆中5項要留意！醫生教6招防復發
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鄭中基壓力爆煲患抑鬱症、染上酒癮！1分鐘自測是否患抑鬱症：9個徵兆中5項要留意！醫生教6招防復發

健康解「迷」
健康解「迷」

　　鄭中基（Ronald）繼周六（3日）宣布與合作10年的經理人湘姐（何慶湘）終止合作後，今日再度發文自爆患上抑鬱症，更因為壓力爆煲而染上酒癮，靠「飲酒去逃避現實」。他表示，完成手上工作後會暫時離開，在妻子陪同下前往美國接受戒酒療程。

 

　　鄭中基今日（6日）下午在個人Facebook專頁發長文，表示自己平日雖然「大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁」，但實際上多年來都不懂得面對壓力，自言是「唔成熟嘅人」。他曾於2000年在飛機上醉酒鬧事，令不少粉絲失望，亦影響家人，於是決心戒酒，之後亦曾經歷一段短暫的婚姻，指出該段婚姻令他非常不開心，但同時也「好好咁反省過自己嘅問題」。

 

　　直到遇上現任妻子余思敏，令他認為「要走入另一個人生階段」，之後兩人組織家庭，育有一女一子，「係一件好幸福嘅事」。然而他發現自己面對壓力、面對工作、面對人的時候仍未能解決最根本的問題，

 

　　好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

 

　　在朋友的建議下，鄭中基前往就醫，確診患上抑鬱症，並服用藥物控制病情。但此時他再次作出錯誤決定，選擇飲酒逃避現實，最終在近日壓力爆煲；沉澱數日後，他表示自己「用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通」。

 

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

鄭中基今日（6日）下午發長文自爆患有抑鬱症。（鄭中基Facebook圖片）

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

鄭中基今日（6日）下午發長文自爆患有抑鬱症。（鄭中基Facebook圖片）

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

鄭中基曾與蔡卓妍（阿Sa）有一段短暫的婚姻。（網上圖片）

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

鄭中基近日宣布與合作10年的經理人湘姐（何慶湘）終止合作網上圖片圖片）

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

鄭中基現任妻子余思敏將會陪同前往美國接受戒酒療程。（資料庫圖片）

 

　　對於之後的去向，他就指接下來要先解決自己與公司之間的問題，完成手頭上的工作後則會在妻子陪同下前往美國戒酒中心接受療程。鄭中基坦言，

 

　　我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

 

1分鐘自測是否患上抑鬱症

 

　　抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

 

　　抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

 

　　若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

 

1分鐘自測抑鬱症

 

1. 幾乎對所有活動失去

2. 幾乎每天都感到情緒

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

 

6招助改善抑鬱復發

 

　　部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

 

1. 定時作息

2. 早睡早起

3. 三餐飲食均衡

4. 每日維持適量運動

5. 固定安排與親友見面時間

6. 遵循醫護指示定時服藥

 

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#鄭中基#抑鬱症#壓力#酗酒#戒酒#情緒#精神心理#酒癮
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