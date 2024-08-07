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巴黎奧運 | 日本31歲男排藤井直伸揭患末期胃癌，癌細胞轉移腦部病逝！隊友帶着遺願打入奧運8強
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巴黎奧運 | 日本31歲男排藤井直伸揭患末期胃癌，癌細胞轉移腦部病逝！隊友帶着遺願打入奧運8強

健康解「迷」
健康解「迷」

　　人生無預警結束，希望和信念仍然延續下去。今屆巴黎奧運近日再有令人動容的一幕上演，日本男排暌違16年再度獲得奧運入場券，並帶著因胃癌離世的隊友藤井直伸的遺願上陣；可惜在對戰意大利的賽事中，領先兩局下被追和，決勝局以15比17落敗，最終在8強止步。雖沒能贏下比賽，但日本男排隊友之間的情懷有目共睹，一路過關斬將，又將藤井直伸的照片放在後備席，賽後舉起照片一同大合照，像是他從未離去，一起與團隊並肩作戰到最後。

 

日本隊領先兩局反敗意大利無緣四強

 

　　日前於男排C組以「1勝2負」第3名出線的日本，於8強對戰於B組3場全勝、首名出線的意大利，在前兩局表現出色，以「2:0」領先。惟到了第3局，日本隊在原本領先優勢下未能取得關鍵一分，被意大利追回一局。意大利於第4局再乘勢追擊，與日本隊追成2比2平手。

 

　　至決勝局，雙方隊伍打至15分平手時，意大利再連取兩分贏17:15，以局數3比2翻盤反勝。日本隊連丟三局，最終無緣晉級4強，痛失48年後重返奧運會4強的機會。

 

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

巴黎奧運男子排球淘汰賽，日本隊對戰意大利爭入圍四强資格。（圖源：JVA_Volleyball）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

日本隊在前兩局表現出色，以「2:0」領先。（圖源：Kyodo News）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

隊長石川祐希奪得32分，成為本届奧運第一位得分超過30分的男排運動員。（圖源：volleyballworld）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

至決勝局，雙方隊伍打至15分平手時，意大利再連取兩分贏17:15，以局數3比2翻盤反勝。（圖源：JVA_Volleyball）

 

離世隊友遺照放後備席 賽後大合照

 

　　日本男排雖遺憾落敗，但無可否認比賽仍打得十分精彩。其中，隊長石川祐希奪得32分，成為本届奧運第一位得分超過30分的男排運動員；接應手西田有志亦貢獻了22分、主攻手高橋藍獲得16分。

 

　　賽後，團隊成員之間更展現出他們深厚的感情。因胃癌於2023年3月離世、享年31歲的前戰友藤井直伸，生前一直希望能參加巴黎奧運，而他的妻子、退役排球員佐藤美彌將丈夫的遺照和球衣，託付了給日本隊的成員。比賽期間，藤井直伸的照片一直放在後備席上，像是藤井一直在看著大家比賽、為團隊加油打氣。在大合照環節，隊員高橋健太郎舉起藤井直信的照片，一同合影。

 

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

比賽期間，藤井直信的照片一直放在後備席上，像是藤井一直在看著大家比賽、為團隊加油打氣。（圖源：NHK）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

在大合照環節，隊員高橋健太郎舉起藤井直信的照片，一同合影。（圖源：JVA_Volleyball）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

由2017年起成為日本男子排球隊教練的Philippe Blain，至今屆是他監督作為日本男排教練的最後一年。他在賽後眼眶含淚，擁抱安慰隊員。（圖源：JVA_Volleyball）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

高橋健太郎賽後宣布退出國家隊。本届奧運對戰義大利的比賽，是他的最後一場比賽。（圖源：volleyballworld）

 

　　對此，擔任NHK直播的解說員、前日本代表隊的福澤達哉先生在直播中感慨：「這是日本隊全員一起在戰鬥」、「和關田誠大選手一起奠定了日本排球基礎的就是藤井，相信他也很想站在這個舞台上。日本隊正是背負著這份信念，進行了一場精彩的比賽。」

 

日本男排主力二傳手 新婚僅5個月胃癌擴散腦部離世

 

　　有份代表日本出賽上屆東京奧運、攜手隊友讓日本男排時隔29年再度殺入八強的藤井直伸，生前是日本男排主力二傳手及日本男排球隊東麗箭（Toray Arrows）的隊長。在2017至2021年的三屆亞錦賽中，他為日本隊贏得金、銀、銅各一，奠定他在日本排球球壇上的地位。

 

　　可惜，藤井在東京奧運後，與同為前日本女排代表的二傳手佐藤美彌新婚僅5個月，就被診斷出患有末期胃癌。他在社交平台透露，在發現患癌之際，癌細胞已轉移至腦部：

 

　　從去年年底的比賽起，我就覺得眼睛不舒服…… 入院檢查發現患上胃癌。眼睛的症狀似乎受到癌細胞轉移至腦部的影響，而且可能已經轉移到多個器官。最新狀況是已經完成了頭部的電療，接下來會接受抗癌藥的療程。

 

　　儘管身患重病，藤井仍堅持排球訓練。只要身體狀況允許，他就會到球場與隊友一起練習。雖然無法出賽，但他會特別錄製影片，為隊友應援。然而，奇跡最終沒有出現，2023年3月10日，藤井不敵病魔，在妻子的陪伴下離世，享年31歲。日本排協在12日發佈訃聞，世界男排錦標賽亦跟隨在官方推特發文哀悼。

 

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

藤井直伸與同為前日本女排代表的二傳手佐藤美彌新婚僅5個月，就被診斷出患有末期胃癌。（圖源：IG）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

藤井在社交平台透露，在發現患癌之際，癌細胞已轉移至腦部。（圖源：IG）

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

2023年3月10日，藤井不敵病魔，在妻子的陪伴下離世，享年31歲。

巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝 戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

藤井妻子佐藤美彌，是前日本女排代表，與藤井同為二傳手。

 

轉載自晴報

Tags:#巴黎奧運#奧運#日本男排#藤井直伸#胃癌#癌症#癌細胞#腫瘤科#電療#排球
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