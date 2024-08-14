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讓愛延續
壓力

讓愛延續

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　香港賽馬會馬可紀念之家(下稱馬可)獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，由2020年6月8日開展名為香港學生輔助會賽馬會「復原啟動」青少年培力計劃(下稱計劃)，為期四年。計劃致力為接受住宿服務之兒童、青少年及其家庭、輔導員及從業員重塑希望，透過富有充權、復原及培力元素的內容，讓宿生克服過去的創傷，建立復原能力，並了解自己的潛能和獨特性，積極面對人生不同的挑戰。

 

讓愛延續

 

　　計劃內容豐富多樣，亦涉及不同專業服務及人士介入，幫助宿生復原。本會亦委託香港理工大學應用社會科學系陳高凌教授團隊為本計劃進行為期4年的服務成效研究。轉眼間四年過去，研究結果確定了馬可紀念之家的宿生獲得幾個重要的益處，當中包括：


1.    對未來更有方向

2.    朋輩關係問題減少

3.    更加自感有能力並有更好的準備過獨立生活

4.    對兒童創傷有更高的意識及更多的知識

5.    親密關係的建立、復原力、對未來的信念、青少年的整體發展都有所改善

6.    更佳的心理社會健康及適應社會的能力

7.    生活質素改善報告顯示計劃的服務成效顯著。宿生對於未來盼望､朋輩關係､獨立生活能力(自理、財務管理等)、對創傷的認識、抗逆力、生活品質(社交關係)等方面均有顯著的改善。

 

　　可見計劃介入能為宿生帶來益處及改變。隨著計劃於2024年6月7日正式完結，但一切並非就此結束，計劃的階段性終結意味著讓創傷知情照護向更廣更深處延續下去，讓香港可以成為一個創傷知情照護的社會。

 

　　為推廣創傷知情照護，本會製作了三段動畫片，分別是創傷篇、4R篇及實戰篇。創傷篇介紹創傷於現代社會具廣泛性，值得大眾關注及以創傷知情的態度回應。4R篇涉及創傷知情照護中的四個主要理念，分別為理解創傷、辨認創傷、利用創傷知識作回應及防止再度受創。實戰篇則透過真實個案示範創傷知情照護之應用及成效，並鼓勵大眾參與其中。

 

　　過去四年間，馬可社工從創傷復原之六大元素，包括心理健康、正念、飲食、運動、睡眠和健康的人際關係，分享創傷知情照護於院舍實務應用，當中包括應用兒童及青少年需要與資源心理創傷全方位評估工具、創傷治療模式、個別化照顧計劃、多專業合作介入模式、營養諮詢、全新餐單、感統補足及滿足、改善睡眠、建立社交連結，而以上實務技巧和發展方向於計劃完結後仍會於院舍內延續，並進一步在院舍外推廣創傷知情照護。

 

讓愛延續

 

　　誠邀你也成為一位創傷知情照護者，讓愛延續，攜手打造創傷知情照護的社會，讓每一個受傷者都可以看到復原的曙光。

Tags:#社工#愛#香港賽馬會馬可紀念之家#創傷#照護者
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