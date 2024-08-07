立秋2024 | 立秋養生重點：健脾祛濕+補腎！推介淮山白朮腰果核桃湯為秋冬作準備

「天有不測之風雲，本來十分翳焗，突然又下一場大雨。」Yvonne說。

「已經立秋了。」我說。

「秋天？天氣還熱得很！」Yvonne說。

「立秋作為秋季的起點，暑氣還在，要到處暑，暑氣才消，所以天氣還很炎熱。所以三伏天灸還有最後一伏天灸貼還未做呢。

立秋表示秋天到了，陽氣由盛慢慢減弱至陰盛的轉折點，空氣中的水份和地面上的熱力逐漸減退。這個改變是一個過程，所以秋意未濃，天氣還熱，故民間有秋老虎之說。」我說。

「立秋有甚麼要注意呢？」Yvonne問。

「現正處於夏秋之間，夏天的暑濕之氣還很明顯，例如突如其來的雨量，很多人也有濕氣重的問題。而且天氣炎熱，都巿化的環境，很多人也在冷氣房，吃喝生冷，以致脾胃虛寒。脾氣虛弱，體內又寒又濕，再加上外在環境的濕氣，這時腹痛腹瀉是常見病。而且由夏天踏入秋天，天氣轉變，由陽轉陰，脾胃好的人容易適應天氣變化。因此立秋節氣，健脾祛濕是重點。

這時可以吃淮山和白朮。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。白朮有補氣健脾、燥濕利水、止汗、安胎的功效。健脾少不了生薑和紅棗，我們簡稱薑棗。紅棗，正式中藥學名為大棗，性溫，味甘，入脾、胃經，能益氣補血、健脾和胃。薑棗這個配搭十分常見，例如群方之首桂枝湯，出自東漢時張仲景著作傷寒雜病論，當中就有薑棗的配伍。薑棗的合作，加強脾胃功能，脾胃佳，才能吸收和消化當中的水穀精微。

袪濕方面可以吃粟米和紅蘿蔔。粟米能健脾和胃、補虛損、除煩止渴、通利小便。紅蘿蔔能健脾、化滯。

陰陽不平衡的人在天氣變化的時候，除了出現脾胃症狀之外，也會有睡眠不安的情況。同時為秋冬作好準備，除了健脾，還要稍為補腎，可選腰果和核桃。腰果可補腦養血，補腎健脾。核桃也可補腎。

這些材料可以煲成立秋湯水，一家都合適。」我說。

「謝謝你啊。」Yvonne說。

「民間有秋後練背，人活百歲的說法。背後中央為督脈，管一身的陽氣，可以多曬曬背，尤其我們常用電腦，在辦公室工作，少活動，肩頸腰背常常痠痛，汗出排汗，為秋收和冬藏好好預備！」我說。

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