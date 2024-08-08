咖啡功效 | 防癌、抗炎、降膽固醇！醫生拆解咖啡7大好處：推薦1款咖啡益處最大＋最佳飲用時間

早上一杯咖啡，不僅是提神好幫手，更是一種生活態度。過往有不少研究指出，咖啡對於身體有很多好處，除了基本的提神之外，更加有防癌抗氧化等功效。台灣有醫生指出，適量飲用咖啡能夠為身體帶來最大的好處，惟一旦過量攝取，長期會造成過分依賴，提神不成，隨時驟變傷身！有醫生便提醒，4類人士要注意攝取量，喝咖啡時亦要謹記量力而為！

適量喝咖啡好處多

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

適量喝咖啡7大好處

抗氧化

● 1杯咖啡抗氧化能力大於5顆蘋果

● 保護DNA端粒 + 骨髓中的幹細胞

● 保持強健和活力 + 減緩老化

有助減肥

● 刺激新陳代謝

● 燃燒有害的白色脂肪

抗炎

● 減少炎症

● 降低患上與老化相關的疾病

● 從而延長壽命 + 提高健康水平

促進腸道健康

● 促進健康的腸道菌群

● 幫助產生短鏈脂肪酸

● 提升支持腸道健康

防癌

● 每天至少喝五杯以上可降低患癌機會

提神、增加活力

● 阻礙睡眠驅力的累積

● 刺激多巴胺、去甲腎上腺素和血清素等

降低膽固醇

● 降低低密度膽固醇的數量並改 善其品質

● 與煮咖啡的方式有關

● 降低患代謝症候群的風險，如糖尿病

資料來源：台灣家醫科醫生 李思齊

李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但止限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

易疲累

● 肝酶升高

● 高咖啡因攝取會釋放腎上腺素，更容易感到壓力和疲勞

依賴多巴胺

● 增加多巴胺受體的敏感性造成依賴

● 暫時減少疲勞，但會導致後來的崩潰

皮質醇濃度上升

● 干擾睡眠和免疫系統

腎上腺素的刺激

● 導致心悸

資料來源：台灣家醫科醫生 李思齊

故此，李醫生建議喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

推薦淺焙咖啡

此外，他亦推薦淺焙咖啡是一個較為健康的咖啡選擇，因這種咖啡含有較高濃度的綠原酸和較少的丙烯醯胺，為身體帶來最大益處。選擇不同種類的咖啡時，亦可挑選品質好的咖啡豆。

早上喝咖啡最好

至於何時喝咖啡最好？醫生建議早上飲用為佳，避免干擾睡眠。他指出，咖啡的半衰期大約是12小時，而對咖啡因敏感的人士盡量避免在中午後喝咖啡，從而導致晚上失眠。一般人亦不宜太早喝咖啡，剛醒來後立即喝咖啡，可能會導致下午處於崩潰，疲倦的狀態，故此建議起床後，等待90到120分鐘後再飲用。

轉載自晴報