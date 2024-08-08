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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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巴黎奧運 | 中國體操名將桑蘭17歲比賽意外致癱！憑意志積極治療樂觀生活，結婚懷孕生子創造醫學奇跡
健康Tips

巴黎奧運 | 中國體操名將桑蘭17歲比賽意外致癱！憑意志積極治療樂觀生活，結婚懷孕生子創造醫學奇跡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　好勵志！現年43歲的前中國女子體操運動員桑蘭，在17歲時一次比賽訓練期間不慎頭部重摔著地，導致「高位截癱」。但她天性積極樂觀，即使面對從天堂跌落地獄般的困境，無法自理，仍憑著堅毅意志進行復康及藥物治療，甚至努力進修考上大學、結婚生子，被醫學界稱為「醫學奇跡」。

 

　　1981年出生於浙江寧波的桑蘭，自幼學習體操，7歲時已同時被體操、技巧和跳水三個運動隊伍的主教練看中；12歲時被選拔進入國家體操隊。她多次在全運會等賽事中奪獎，還於全國體操錦標賽奪得跳馬項目金牌，被外界稱為「跳馬女王」。

 

　　然而，看似前途一片光明的桑蘭卻在17歲遭遇重大創傷。1998年7月，桑蘭在美國紐約進行賽前訓練期間發生意外：她原本的動作是起跳後應雙腳落地，但她卻頭部重摔在地上，造成頸椎嚴重受傷，無法動彈，當場陷入昏迷，隨即被送往醫院搶救。

 

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

現年43歲的前中國女子體操運動員桑蘭，在17歲時一次比賽訓練期間不慎頭部重摔著地，導致「高位截癱」。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

現年43歲的前中國女子體操運動員桑蘭，在17歲時一次比賽訓練期間不慎頭部重摔著地，導致「高位截癱」。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

雖然桑蘭喪失行走能力，但她在此後的24年並沒有自暴自棄，而是憑著堅毅意志，秉持樂觀心態，繼續積極生活。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

雖然桑蘭喪失行走能力，但她在此後的24年並沒有自暴自棄，而是憑著堅毅意志，秉持樂觀心態，繼續積極生活。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

桑蘭除了持續進行復康外，更要服用多種藥物防止肌肉萎縮，維持身體機能正常運作，但亦令她患上嚴重泌尿系統疾病。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

意外發生前的桑蘭前途一片光明。（圖源：微博）

 

　　經歷了7小時手術，桑蘭最終因頸椎折斷成兩節，導致胸部以下高位截癱，喪失活動能力，一度躺在床上無法動彈，連起身、翻身這些基本生活動作也做不到。她曾在事後憶述：

 

　　以前練體操時，是一個很正常的人，現在連喝水這麼簡單的事都要人幫忙，所以我想想都挺傷心。

 

積極樂觀復康治療 懷孕誕子被稱醫學奇跡

 

　　雖然桑蘭的高位截癱讓她喪失行走能力，但她在此後的24年並沒有自暴自棄，而是憑著堅毅意志，秉持樂觀心態，繼續積極生活。桑蘭除了持續進行復康外，更要服用多種藥物防止肌肉萎縮，維持身體機能正常運作。她近年開直播與粉絲交流時就表示，因服藥的關係，她亦患上嚴重泌尿系統疾病。但她強調，自己只是希望讓大眾更了解高位截癱人士的生活，並非博人同情。

 

　　性格積極樂觀的桑蘭憑藉堅毅不屈的精神，一點點地康復進步，她漸漸能夠讓雙手支撐住身體。沒辦法進行體操事業，桑蘭便轉為增進自己的學業知識。2002年，桑蘭被北京大學新聞與傳播學院新聞系破格免試錄取，就讀廣播電視專業，圓滿了她想要讀大學的夢想。同時，她也成為了北京奧運會的申奧大使。

 

　　一直積極生活的桑蘭更在2013年與丈夫黃建結婚，並於2014年4月誕下兒子。由於殘疾人士懷孕屬高風險，桑蘭的高位截癱令她在分娩時更加困難。在她預產期來到時，醫院派出了30多名專家嚴陣以待，慎防意外發生。最終，桑蘭順利生產，母子平安，連醫學界亦稱之為「醫學奇跡」。

 

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

桑蘭憑藉堅毅不屈的精神，一點點地康復進步。除了考上大學，更成為了北京奧運會的申奧大使。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

一直積極生活的桑蘭更在2013年與丈夫黃建結婚。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

桑蘭於2014年4月誕下兒子，被稱為醫學奇跡。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

桑蘭於2014年4月誕下兒子，被稱為醫學奇跡。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

桑蘭於2014年4月誕下兒子，被稱為醫學奇跡。（圖源：微博）

堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱 體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡

桑蘭與丈夫。（圖源：微博）

 

轉載自晴報

 

Tags:#體操名將#桑蘭#癱瘓#高位截癱#骨科
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