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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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巴黎連日暴雨驚見大批老鼠擁上街！奧運記者驚嘆貓咁大隻！巴黎副市長：不希望完全滅鼠，牠們對維護下水道很有用！
健康Tips

巴黎連日暴雨驚見大批老鼠擁上街！奧運記者驚嘆貓咁大隻！巴黎副市長：不希望完全滅鼠，牠們對維護下水道很有用！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　巴黎衛生環境惡劣聞名國際，鼠患問題長年嚴重。巴黎奧運開幕後，經歷連日大雨導致老鼠從坑渠湧出，巴黎街頭鼠輩橫行，有些甚至不怕人類，強行闖進食肆酒吧覓食。老鼠湧現的情況讓人毛骨悚然，但當地人對老鼠出沒，卻已司空見慣。

 

老鼠街頭湧出渠口 遊客嚇破膽

 

　　綜合外媒報道，今屆奧運會在巴黎舉行，開幕首兩天傾盤大雨。由於大雨讓下水道嚴重氾濫，有人拍到老鼠從坑渠口探頭湧現。從短片可見，一開始只有1、2隻老鼠從渠蓋位置探頭而出，隨後越來越多老鼠冒出頭，伏在坑渠邊，令人毛骨悚然。

 

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

 

　　亦有採訪巴黎奧運會的外國記者表示當地鼠患情況驚嚇，可見大雨後大批老鼠在街上亂竄，老鼠更肆無忌憚進出食肆、酒吧等覓食，甚至攻擊食客，其中一個是外國記者，形容巴黎的老鼠如貓一般的大小，

 

　　我看到外面灌木叢裡有沙沙聲，然後他徑直向我走來。它很大，有貓那麼大……當地人只是視而不見。

 

完全不怕人 闖進食肆覓食

 

　　老鼠主動接近人群尋找食物，有食客形容「一隻老鼠離他的腳只有一英寸」，酒吧裡的侍應反應卻看似習以為常，僅是驅趕老鼠了事。後來當事主離開酒吧時，仍發現老鼠蹤跡在門口徘徊。

 

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

巴黎奧運｜巴黎連日暴雨600萬隻老鼠傾巢而出 奧運記者受鼠襲：貓咁大隻

 

巴黎政府：不擔心鼠患

 

　　在奧運開始前，主辦方事前就已規劃如何防鼠，例如在設計場館時就納入捕鼠專家建議，亦對場館作深度清潔，頻繁清除吸引害蟲的食物及垃圾。而巴黎鐵塔後方公園等大量鼠輩出沒的地點，巴黎政府也設置捕鼠器及進行化學除蟲措施。

 

　　據了解，巴黎奧運開幕前，巴黎副市長Antoine Guillou表示，一點也不擔心巴黎鼠患，當局已經採取滅鼠工作且已經有成效。另一名副市長Anne-Claire Boux則表示，不希望完全消滅老鼠，只希望牠們待在下水道裡，

 

　　沒有人應該以殲滅巴黎老鼠為目標，牠們對維護下水道很有用。

 

轉載自晴報

 

Tags:#巴黎奧運#奧運#暴雨#老鼠#鼠襲#環境衛生#餐廳衛生#巴黎
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