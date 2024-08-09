大腸癌症狀｜30歲男子忽視便秘問題，肚脹求醫揭患4期大腸癌！醫生：少吃4類易導致大腸息肉食物！即睇大腸癌6大症狀

大腸癌逐漸年輕化，生活習慣不佳的人士尤其需要小心！台灣就有醫生分享病例，指一名30多歲的男子本身有吸煙喝酒的習慣，加上忽視便秘的情況，直到腹脹才求醫，結果接受檢查後發現已經患上4期大腸癌。醫生又列出，4類容易導致大腸長出息肉的食物，呼籲市民要多加留意。

台灣腸胃內科醫生彭彥領在YouTube頻道「醫Note」發布影片，表示大腸癌過往較多見於50歲以上中老年人士身上，但由於市民飲食西化、習慣改變，加上運動量減少，因此也有年輕化趨勢。

彭彥領分享病例，指一名30多歲男子出現排便不順、便秘已持續一段時間，但一直不以為意；而且他平時也吃得不健康、又煙又酒。直到某日，男子因為腹脹難耐到急症室求醫，醫生為他進行電腦斷層掃描（CT Scan）檢查，發現他有大量腹水，懷疑有腹膜轉移病灶，並疑似看到大腸有腫瘤。醫生見狀，馬上為男子安排翌日的大腸鏡檢查，之後果真在他的乙狀結腸處，發現一個大小約4cm的腫瘤，經診斷後確診為大腸癌第4期。

彭彥領表示，一般情況下會建議市民50歲後定期照大腸鏡，有大腸癌家族史的人士，則建議在年滿40歲後開始接受檢查，但如像上述男子般已經出現症狀，就應盡早就醫。他亦不由感嘆，假設該名男子在一開始發現排便習慣改變時便馬上求醫，也許就不會演變至末期大腸癌。

要預防患上大腸癌，其實還需要同時預防大腸息肉。對此彭彥領就說明，大腸息肉一般分為腺瘤性息肉、發炎性息肉和增生性息肉，其中腺瘤性息肉與大腸癌的癌前病變相關，大腸鏡的手術目的就是切除所有可能存在的腺瘤性息肉，至於後面2類息肉則被認為與癌症無關，只需持續追蹤即可。

大腸息肉高危食物

那麼，哪些人士較容易長出大腸息肉？彭彥領指出，有家族病史、特定飲食習慣、吸煙喝酒，以及年逾50歲的人士，都是出現大腸息肉的高危人士。其中在飲食習慣方面，他就列出意下4類危險食物，表示習慣吃這些食物的人士，往往與大腸息肉甚至大腸癌有高度的相關性。

● 高油

● 低纖

● 紅肉

● 加工肉

彭彥領最後亦提醒，要預防大腸息肉及患上大腸癌，除了定期照大腸鏡之外，改善飲食習慣、戒煙戒酒、規律運動，都對預防患病有很大幫助。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

1. 大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2. 大便帶血或帶有大量黏液

3. 大便後仍有便意

4. 腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5. 原因不明的體重下降

6. 原因不明的疲倦

資料來源：衛生署

大腸癌8大高危人士

台灣消化系外科專科醫生劉育志亦曾指出，大腸癌患者在病發初期難以發現，而年紀大、體重過重、經常久坐不動等人士，應定期做大腸鏡檢查。劉醫生指，雖然大腸癌患者初期難以發現病徵，不過亦可留意以下特徵，瞭解自己是否患大腸癌的高危人士。

1. 超過50歲

多數罹患大腸直腸癌的患者年齡超過50歲，但年輕人都有機會罹患大腸癌

2. 曾患腸道息肉

若有息肉就要定期安排大腸鏡追蹤，因為息肉的發生與大腸癌息息相關。

3. 體重過重的人罹患大腸癌的機會較高

4. 久坐不動

5. 吸煙者

6. 家族史曾患大腸癌

7. 糖尿病患者

8. 飲食偏高脂、低纖維或是吃太多紅肉及加工肉品

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

5大預防方法

劉育志醫生又指出，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。以下為預防患上大腸癌的5大方法：

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

轉載自晴報