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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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超級細菌 | 高毒性超級細菌襲全球16國家及地區！世衞：具強大抗藥及致病性！可致肺炎、腦膜炎，泌尿道嚴重感染
健康Tips

超級細菌 | 高毒性超級細菌襲全球16國家及地區！世衞：具強大抗藥及致病性！可致肺炎、腦膜炎，泌尿道嚴重感染

健康解「迷」
健康解「迷」

　　超級細菌來襲？世界衛生組織（WHO）日前發表報告，指一種具有強大抗藥性及高致病性的超級細菌，目前正於全球蔓延，現今已有最少16個國家和地區通報發現相關細菌，其中包括中國、日本等地區。WHO警示，該細菌不但可誘發肺炎、腦膜炎及泌尿道感染等多種嚴重疾病，其高毒性菌株更可於健康人體中引發嚴重感染，情況值得關注。

 

　　綜合外媒報道，《世界衛生組織》於上月31日發布最新報告，指一種名為肺炎克雷伯桿菌（Klebsiella pneumoniae）正於全球蔓延，目前至少有16個國家和地區曾報告該區出現高毒性肺炎克雷伯菌（hvKp菌株）：

 

出現高毒性肺炎克雷伯菌（hvKp菌株）16大國家

 

1. 阿爾及利亞

2. 阿根廷

3. 澳洲

4. 加拿大

5. 柬埔寨

6. 香港特別行政區

7. 印度

8. 伊朗

9. 日本

10. 阿曼蘇丹國

11. 巴布亞紐幾內亞

12. 菲律賓

13. 瑞士

14. 泰國

15. 美國

16. 英國

 

資料來源：世界衛生組織

 

出現強抗藥性肺炎克雷伯菌（ST23菌株）12大國家

 

　　除此之外，有12個國家同時更檢測到ST23菌株的蹤跡，這類菌株具備包括碳青黴烯類在內的所有β-內酰胺類抗生素的強抗藥性，患者感染後治療選擇將變得極為有限：

 

1. 阿爾及利亞

2. 阿根廷

3. 澳洲

4. 加拿大

5. 印度

6. 伊朗

7. 日本

8. 阿曼蘇丹國

9. 菲律賓

10. 瑞士

11. 泰國

12. 英國

 

資料來源：世界衛生組織

 

經典肺炎克雷伯菌（cKp菌株）4大感染風險

 

　　WHO解釋指，肺炎克雷伯桿菌是一種屬腸桿菌科的革蘭氏陰性細菌，存在於一般環境之中，包括土壤、地表水和醫療設備；另外亦會出現於哺乳動物黏膜、人類體內，寄生於喉嚨、鼻咽及胃腸道上方。這種細菌具有天然抗藥性，經典肺炎克雷伯菌（cKp菌株）可引起以下4大嚴重感染，對於免疫功能較低病人影響更為嚴重：

 

1. 肺炎

2. 泌尿道感染

3. 血流感染（菌血症）

4. 腦膜炎

 

資料來源：世界衛生組織

 

實際感染情可能被低估 WHO籲各國加強合作

 

　　WHO強調，由於目前對這類細菌的監測體系尚存局限，相信目前的實際感染情況很可能仍被低估。

 

　　為更全面地掌握疫情動態，WHO呼籲各國應加強合作，提升對高毒性肺炎克雷伯菌辨識及偵測能力，並制定相應防治策略，同時亦要加強醫療方面對於抗生素的使用及管理，以減緩細菌抗藥性發展。

 

轉載自晴報

 

Tags:#超級細菌#世界衛生組織#世衛#抗藥性#肺炎#腦膜炎#泌尿道感染#肺炎克雷伯桿菌#傳染病#家庭醫學
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