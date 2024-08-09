記性差因心脾腎虛！與氣血不通、情緒都有關？中醫教按兩大穴位有助提升記憶力、改善心情

這個暑假，全城熱捧多啦A夢！巡迴特展、無人機匯演，甚至地鐵站、主題列車、纜車都是多啦A夢的身影，忠粉們東奔西跑，四出打卡，深恐會遺忘一、兩個打卡熱點，恨不得向多啦A夢要一份「記憶麵包」！很可惜，這法寶要待廿二世紀才面世，現在還是先給大家一份中醫版記憶麵包好了。

記憶力差，對不同人群都會造成困擾，例如會影響兒童、青少年的學業成績，又或是在職人士的工作表現，甚至造成長者在生活上的多種不便。中醫版的記憶麵包，比較著名的算是收錄於隋唐時代的「孔聖枕中丹」。顧名思義，這是孔聖（即孔子）常備的丹藥，它由石菖蒲、遠志、龍骨、龜板組成，文獻指「常服令人大聰」，有補腦益智的功效，能改善記憶力，緩和考試緊張情緒，從而提升學習效率。不過，健忘的成因多元化，尤其與心、脾、腎虛，以及氣鬱有關，要從根本改善記憶力，必須按個別體質進行調治。

《諸病源候論．多忘候》指，「多忘者，心虛也」，意思是健忘與心臟功能低下有關。中醫認為，心臟是一個系統，包括人的精神狀態和意識，當心系統的狀態變得虛弱，人的精神亦隨之變得不集中，自然無法記住重要的事情。除此以外，脾作為身體另一個系統，具有化生氣血的功能，當脾系統功能下降，體內便會缺乏足夠的氣血以支持腦部運作，影響記憶力。至於腎臟則是貯存生長發育精華的系統，這個系統直通腦部，腎虛的話，腦部就沒有足夠的能量維持良好的記憶了。

除了心、脾、腎虛，記憶力又常與情緒有關。情緒緊張會窒礙氣血運行，形成像公路塞車一般的堵塞狀態，要知道，氣血是負責把營養運輸到腦部以維持神志和思維的，如果氣血不通，營養就無法送達腦部，同樣影響記憶力。

記憶力與情緒狀態、以至神經系統疾病的關係非常密切，抑鬱症、焦慮症、認知障礙等患者多伴有不同程度(或類型)的記憶力下降。例如有研究指，抑鬱症患者傾向注意自己的負面想法而忽略身邊正在發生的事情，以至觀察力下降，阻礙大腦接收和貯儲訊息。

所以，要維持良好的記憶力，先要保持心情開朗，也不妨多按「三陰交」這個穴位，它在小腿內側、內踝尖上3寸，按揉至微有酸脹，不但能調整鬱滯的肝氣，安神之餘又可健脾補腎，提升記憶力。而在頭頂上、兩耳尖連線與頭部正中線交界的百會穴，也有提神醒腦的作用，用中指指腹按揉1至2分鐘，對於記憶力、專注力也有幫助。

如果記憶力差，伴有失眠、心悸、情緒低落、對事物缺乏興趣等，則須請教專業人士，及早接受適切的治療。

撰文︰李翠妍博士

基督教家庭服務中心-香港中文大學

中醫診所暨教研中心（觀塘區）註冊中醫師

轉載自晴報