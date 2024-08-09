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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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腦退化｜2050年腦退化個案料升3倍！專家：避免14個高危因素可有效減少近半數病例！即睇4大健康生活方案降低風險、延遲發作
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腦退化｜2050年腦退化個案料升3倍！專家：避免14個高危因素可有效減少近半數病例！即睇4大健康生活方案降低風險、延遲發作

健康解「迷」
健康解「迷」

　　腦退化問題其實可以預防？有外國研究指出，全球癡呆症患者人數於2050年將會增至1.53億，足足上升三倍，長久下去收會對全球健康和社會成本造成極大壓力。有專家表示，其實腦退化病情只要對14個可改變的風險因素，自小進行改善，即可預防或延遲45％的腦退化病例。

 

　　綜合外媒及《The Guardian》報道，學術期刊《The Lancet》日前發表的一份報告，當中集結全球27位頂尖腦退化專家進行分析及研究，預料到2050年時全球患上腦退化人口將人上升近3倍達到1.53億，到時全球健康和社會成本將會上升到每年逾1 兆美元（約7.8兆港元），恐對社會造成極大壓大。

 

　　相關研究專家表示，是次研究基於2020年《The Lancet》委員會所確定的12個因素的額外補充2個新發現、與9％腦退化病例相關的風險因素，其中有7％病例與中年時期、約40歲左右時，體內低密度脂蛋白或「壞」膽固醇相關，另外2％病例則與晚年未有治療的視力喪失相關。

 

14個風險因素 助預防及延緩腦退化

 

　　專家表示只要針對14個可改變的風險因素，從童年開始並持續到整個生命過程，即可預防或延遲45％腦退化病例，強調可避免或延遲的病例，其實遠比過往認知的更多。研究主要作者兼倫敦大學學院教授Gill Livingston於阿茲海默協會國際會議上強調：

 

　　世界上許多人認為腦退化是不可避免的，但事實並非如此。我們報告中所得出結論，失智症其實是有機會可以大幅減低或推遲發作的。

 

腦退化14個風險因素

 

1.教育水平低

2.聽力障礙

3.高血壓

4.吸煙

5.肥胖

6.抑鬱

7.身體不活動

8.糖尿病

9.過量飲酒

10.創傷性腦損傷

11.空氣污染

12.社會孤立

13.中年時期（約40歲起）高低密度脂蛋白或壞膽固醇影響

14.晚年沒有治療的視力喪失

資料來源：《The Lancet》期刊報告

 

　　Gill Livingston強調指，只要消除這14個風險因素，理論上近一半的腦退化病例皆可被預防，而降低腦退化風險，可有助增加健康生活年限及減少腦退化發作，以下4大健康生活方式，更可有助降低風險及推遲發作：

 

降低腦退化4大健康生活

 

1.定期運動

2.不吸煙

3.進行中年認知活動

4.避免過量飲酒

資料來源：《The Lancet》期刊報告

 

　　英國腦退化研究執行董事Susan Kohlhaas博士強調，年齡及遺傳目前仍然是腦退化的最大風險因素，但上述健康生活方式及因素可有助減輕相關病症對社會經濟影響及親人帶來沉重負擔，是非常好的消息。

 

轉載自晴報
 

Tags:#腦退化#腦神經科#老人科#失智症#運動#聽力障礙#高血壓#吸煙#肥胖#糖尿病#視力#預防腦退化方法
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