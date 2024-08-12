搭飛機飲品別加冰？空姐揭兩大原因可能病從口入！專家：加冰飲品加2種飲料可減少微生物數量！最安全竟然係咁？

不少人都會喝飛機上提供的飲品，更有部分人會在飲料中加入冰塊。不過，近日外國有一名空姐在網上發文表示，「不要在飲料中加冰塊」，並解釋2個原因可能會病從口入。

切勿在飲料中加冰

據《紐約郵報》報道，一名空姐在社交平台Reddit發布帖文，指乘客搭飛機時「不要在飲料中加冰塊」。她表示，飛機上的冰塊拿出來時，「是用湯匙撈起、放在托盤上，而托盤不經常清洗」。

她續指，飛機上的每個表面每天都會被數以百計的人觸摸，但並不經常消毒，「我們在提供飲料時根本沒有機會洗手」。有飛機清潔工證實，機組人員可能只有五分鐘時間進行清潔工作，由於勞動力短缺，甚至不得不自己清理一架飛機。

冰塊可能含有細菌

此外，即使冰盤是乾淨的，裏面的冰塊也可能不乾淨。飛機上的冰塊是從第三方來源採購，冰塊的品質不排除有問題——因為所有冰塊都是這樣。報道引述2017年一項研究指，研究員從家庭和工業設施中採集了60個冰塊樣本，結果發現它們含有50多種不同的細菌菌株。

另有專家稱，如果旅客一定要在飲料中加冰，盡可能加點蘇打水或酒精，以減少微生物的數量。有研究人員則認為，保持安全的最佳方法就是自備水上機。

轉載自晴報