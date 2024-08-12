歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
靈靈法即場示範通靈？！
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
易經看世界 世界風雲變
虛擬貨幣
Highlight:
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
女生右腦梗塞中風！左邊手腳難活動、流口水、失禁！中醫針灸助改善肢體能力、後遺症
健康Tips
望聞問切
針灸穴位
中風

女生右腦梗塞中風！左邊手腳難活動、流口水、失禁！中醫針灸助改善肢體能力、後遺症

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:撰文：註冊中醫師嚴耀堅

　　Y小姐年紀不算很大，但是身形有點兒肥胖，很不幸地，她右腦梗塞，造成了中風。幸好她的情況屬於中醫學中中風症的中經絡類型，症狀比較輕，但是也對她造成一定的困擾。

 

　　她的精神狀態比較疲倦，說話不是非常流利，反應稍為遲緩，她說：「我現在最不舒服的是左手，尤其是左手掌，覺得很緊，不能自如的屈伸，整個左手臂比較乏力。左腳的力量也比較差。左側腳好像有東西牽扯著腰部，一直到腳底。然後就是左側的嘴巴有點兒控制不好，吃東西會漏出來，有時候流口水，然後就是記憶力比較差。大小便有時候忍不住。」

 

　　我說：「好的，這是中風中經絡的症狀，那麼我會在你右側的頭上下針，改善手腳肢體的活動能力，改善記憶和腦部反應。然後也會在你左側的臉部，嘴巴附近下針，治療面部歪邪和流口水。還有針對手掌的繃緊局部用穴，減少手部的繃緊。對於腿部的牽扯，我會配合腰部的一些穴位，減少腰椎間盤壓迫，改善腳步牽扯感。」

 

　　接著，我讓她仰臥在治療床上，取穴頭頂顳前斜線、頂顳後斜線、迎香、地蒼、下關、風池、肩井、肩髃、八邪、手三里、曲池、合谷、太沖、環跳、風市、足三里、陽靈泉，並處方了藿香正氣湯合桑螵蛸散，改善她的大小便失禁問題。

 

　　第一次覆診時，她很高興地說：「哎呀，我的左手的力量恢復了很多，那個手掌的繃緊好了一半了，覺得有力量了，比較自如的屈伸了。」我說：「那就好了，我也很高興，但是我發現了你說話還不是很流利，舌頭不是很靈活。請問你可以讓我在舌頭底下的兩個穴位給你放丁點兒的血嗎？那可以刺激你的舌頭快一點恢復，對於你的進食和說話都有幫助呢。」

 

　　她驚訝地說：「舌頭都要針啊?會很痛嗎？」我說：「大概就需要零點五秒的時間，兩個加起來1秒吧。痛也是很輕微的。」她稍微思考了幾秒後，說：「好吧，既然我來了，就相信你吧。」

 

　　我讓她翹起舌頭，用長針疾速刺向舌底下的金津和玉液穴，讓瘀阻的脈絡出血後立馬完成。然後再針灸繼續之前的穴位。

 

　　經過幾天後，她再回來覆診，她的語速和咬字明顯的改善了，對答的反應也明顯加快了。我問她：「上次針舌頭痛嗎？」她笑著說：「不痛啊，沒有甚麼感覺呢！我吃藥後大小便忍不住的情況也好起來了。」

 

中風危機｜肥妹曾右腦梗塞中風 左邊肢體乏力説話不流利 中醫針灸治療中風後遺症

 

轉載自晴報

 

Tags:#中風#針灸#中醫#失禁#右腦梗塞中風#流口水#舌針#中風後遺症#腦神經科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生