女生右腦梗塞中風！左邊手腳難活動、流口水、失禁！中醫針灸助改善肢體能力、後遺症

Y小姐年紀不算很大，但是身形有點兒肥胖，很不幸地，她右腦梗塞，造成了中風。幸好她的情況屬於中醫學中中風症的中經絡類型，症狀比較輕，但是也對她造成一定的困擾。

她的精神狀態比較疲倦，說話不是非常流利，反應稍為遲緩，她說：「我現在最不舒服的是左手，尤其是左手掌，覺得很緊，不能自如的屈伸，整個左手臂比較乏力。左腳的力量也比較差。左側腳好像有東西牽扯著腰部，一直到腳底。然後就是左側的嘴巴有點兒控制不好，吃東西會漏出來，有時候流口水，然後就是記憶力比較差。大小便有時候忍不住。」

我說：「好的，這是中風中經絡的症狀，那麼我會在你右側的頭上下針，改善手腳肢體的活動能力，改善記憶和腦部反應。然後也會在你左側的臉部，嘴巴附近下針，治療面部歪邪和流口水。還有針對手掌的繃緊局部用穴，減少手部的繃緊。對於腿部的牽扯，我會配合腰部的一些穴位，減少腰椎間盤壓迫，改善腳步牽扯感。」

接著，我讓她仰臥在治療床上，取穴頭頂顳前斜線、頂顳後斜線、迎香、地蒼、下關、風池、肩井、肩髃、八邪、手三里、曲池、合谷、太沖、環跳、風市、足三里、陽靈泉，並處方了藿香正氣湯合桑螵蛸散，改善她的大小便失禁問題。

第一次覆診時，她很高興地說：「哎呀，我的左手的力量恢復了很多，那個手掌的繃緊好了一半了，覺得有力量了，比較自如的屈伸了。」我說：「那就好了，我也很高興，但是我發現了你說話還不是很流利，舌頭不是很靈活。請問你可以讓我在舌頭底下的兩個穴位給你放丁點兒的血嗎？那可以刺激你的舌頭快一點恢復，對於你的進食和說話都有幫助呢。」

她驚訝地說：「舌頭都要針啊?會很痛嗎？」我說：「大概就需要零點五秒的時間，兩個加起來1秒吧。痛也是很輕微的。」她稍微思考了幾秒後，說：「好吧，既然我來了，就相信你吧。」

我讓她翹起舌頭，用長針疾速刺向舌底下的金津和玉液穴，讓瘀阻的脈絡出血後立馬完成。然後再針灸繼續之前的穴位。

經過幾天後，她再回來覆診，她的語速和咬字明顯的改善了，對答的反應也明顯加快了。我問她：「上次針舌頭痛嗎？」她笑著說：「不痛啊，沒有甚麼感覺呢！我吃藥後大小便忍不住的情況也好起來了。」

轉載自晴報