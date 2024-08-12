頭痛不能忽視！頭痛伴隨4種情況要注意！醫生：可能患腦動脈瘤嚴重可致命！睇埋頭痛6大原因

「頭痛」是都市人常見的一部分，不少人會自行服用止痛藥紓緩。不過，台灣有醫生指出，頭痛可能是腦動脈瘤等嚴重疾病的警號，嚴重可致命，若頭痛出現4種情況需立即就醫。

台灣神經外科醫生謝炳賢在Facebook個人專頁表示，大部分人都經歷過頭痛，有時頭痛起來，不只是頭痛欲裂，還可能伴隨頭暈、噁心、頭脹等症狀，對生活產生巨大影響。

他指出，不少人頭痛都習慣透過吃止痛藥來緩解，但若出現以下4種情況，可能是疾病的警號，則必須立即求醫。

4種頭痛情況須求醫

1. 突發性頭痛

突然出現劇烈的頭痛，尤其是從未有過類似經歷，可能是蛛網膜下腔出血、腦動脈瘤或其他嚴重問題的徵兆。

2. 頭痛程度突然加劇

原本輕微的頭痛突然變得非常劇烈，甚至無法忍受，有時候連止痛藥都無法緩解，或是頭痛時間持續更久，這種情況下要特別警惕，因為可能有潛在的腦部問題。

3. 頻率增加

如果本身有頭痛習慣，但近期頭痛的次數明顯增加，尤其是短期內頻繁發作，甚至誘發頭痛的原因增加，如畏光、單側痛變霜側痛等，這樣的情況應該及早就醫，查明原因。

4. 合併其他症狀

若頭痛伴隨著其他不尋常的症狀，如視力模糊、言語困難、肢體麻木、嗜睡昏迷等，有可能是非原發性頭痛所引起的頭痛，而是有其他病症所引發，應立即就醫檢查。

資料來源：台灣神經外科醫生謝炳賢

頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

1. 食物影響

2. 壓力

3. 失眠

4. 望見強光

5. 刺耳聲音

6. 天氣因素

資料來源：整形外科醫生李秉勳

4大類食物頭痛忌食

李醫生指出，有4類食物含有不同誘發頭痛的成份，假如正在頭痛，或有偏頭痛病史，吃了這些食物可能會引發頭痛，或令痛楚加劇。

誘發頭痛原因

● 柑橘類：柑橘類水果如橘子、甜橙、柑桔、檸檬等，含有黃酮類化合物，是誘發頭痛的因子之一。

● 乳製品：羊奶、乳酪、芝士等產品含有酪胺成分，可能會造成血管收縮擴張，繼而產生痙攣疼痛。

● 醃製肉：香腸、醃肉、臘肉等醃製肉類，含有容易誘發頭痛的亞硝酸鹽及味精等成份。

● 精製甜食：糖果、蛋糕、雪糕等精製食物，當中的人工添加物、色素、代糖等，同樣會引發頭痛。

轉載自晴報