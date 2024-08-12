奧運南韓冷面槍手金藝智記招突抽搐暈倒！心肺復甦搶救送入院揭一原因引致！即睇12個過勞徵兆：人際關係變差都關事？

南韓女射擊選手金藝智（Kim Yeji）於7月28日在10公尺空氣手槍項目成功奪得奧運銀牌，她憑藉其冷酷外形而聲名大噪。金藝智早前已回到韓國，今早（9日）出席記者會時突然昏厥暈倒，及後經心肺復甦（CPR）搶救後恢復意識。教練推測或因1個原因所致。

金藝智於記者會上痙攣暈倒

綜合外媒報道，金藝智於今個星期初回到韓國，今早（9日）在全北一個射擊練習場出席記者會，然而她在會上突然抽搐暈倒，在現場接受緊急措施，經心肺復甦（CPR）搶救約10分鐘後恢復意識，隨即被送往醫院接受檢查，記者會因故取消。

金藝智的教練其後受訪表示，金藝智本身沒有任何慢性疾病，而今次亦是她首次發生狀況，他推測：

可能是因7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場來了很多媒體記者導致情緒緊張所致。

據悉，南韓當局亦推測金藝智因為連月訓練，太過操勞造成過勞，未來會持續觀察其狀況。

金藝智於今個星期初回到韓國，今早（9日）在全北一個射擊練習場出席記者會，然而她在會上突然抽搐暈倒，在現場接受緊急措施，經心肺復甦（CPR）搶救約10分鐘後恢復意識，隨即被送往醫院接受檢查，記者會因故取消。（影片截圖）

12個過勞症狀

台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

1. 經常感到疲倦、健忘



2. 突然覺得有衰老感



3. 肩部和頸部強直發麻



4. 因為疲勞和苦悶失眠



5. 經常頭痛和胸悶



6. 為小事煩躁和生氣



7. 高血壓、糖尿病病史、心電圖不正常



8. 體重突然變化大



9. 自我感覺身體良好而不看病



10.最近幾年運動也不流汗



11.人際關係突然變壞



12.最近常工作失誤或發生不和





資料來源： 台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》

金藝智被網民封為「殺手媽媽」

今年31歲金藝智在奧運賽上戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情爆紅，型到核爆，被網民封為「殺手媽媽」。

她有個6歲女兒，因此金藝智在比賽時腰間掛著的小象公仔，其實就是來自她的女兒，金藝智曾受訪解釋，掛著小象公仔就像把女兒帶在身邊。

南韓女射擊選手金藝智（Kim Yeji）於7月28日在10公尺空氣手槍項目成功奪得奧運銀牌，她憑藉其冷酷外形而聲名大噪。（圖片來源／kimyeji.official）

她有個6歲女兒，因此金藝智在比賽時腰間掛著的小象公仔，其實就是來自她的女兒，金藝智曾受訪解釋，掛著小象公仔就像把女兒帶在身邊。（圖片來源／kimyeji.official）

轉載自晴報