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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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奧運南韓冷面槍手金藝智記招突抽搐暈倒！心肺復甦搶救送入院揭一原因引致！即睇12個過勞徵兆：人際關係變差都關事？
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奧運南韓冷面槍手金藝智記招突抽搐暈倒！心肺復甦搶救送入院揭一原因引致！即睇12個過勞徵兆：人際關係變差都關事？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　南韓女射擊選手金藝智（Kim Yeji）於7月28日在10公尺空氣手槍項目成功奪得奧運銀牌，她憑藉其冷酷外形而聲名大噪。金藝智早前已回到韓國，今早（9日）出席記者會時突然昏厥暈倒，及後經心肺復甦（CPR）搶救後恢復意識。教練推測或因1個原因所致。

 

金藝智於記者會上痙攣暈倒

 

　　綜合外媒報道，金藝智於今個星期初回到韓國，今早（9日）在全北一個射擊練習場出席記者會，然而她在會上突然抽搐暈倒，在現場接受緊急措施，經心肺復甦（CPR）搶救約10分鐘後恢復意識，隨即被送往醫院接受檢查，記者會因故取消。

 

　　金藝智的教練其後受訪表示，金藝智本身沒有任何慢性疾病，而今次亦是她首次發生狀況，他推測：

 

　　可能是因7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場來了很多媒體記者導致情緒緊張所致。

 

　　據悉，南韓當局亦推測金藝智因為連月訓練，太過操勞造成過勞，未來會持續觀察其狀況。

 

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

金藝智於今個星期初回到韓國，今早（9日）在全北一個射擊練習場出席記者會，然而她在會上突然抽搐暈倒，在現場接受緊急措施，經心肺復甦（CPR）搶救約10分鐘後恢復意識，隨即被送往醫院接受檢查，記者會因故取消。（影片截圖）

 

 

12個過勞症狀

 

　　台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

 

1. 經常感到疲倦、健忘

2. 突然覺得有衰老感

3. 肩部和頸部強直發麻

4. 因為疲勞和苦悶失眠

5. 經常頭痛和胸悶

6. 為小事煩躁和生氣

7. 高血壓、糖尿病病史、心電圖不正常

8. 體重突然變化大

9. 自我感覺身體良好而不看病

10.最近幾年運動也不流汗

11.人際關係突然變壞

12.最近常工作失誤或發生不和


資料來源： 台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》

 

金藝智被網民封為「殺手媽媽」

 

　　今年31歲金藝智在奧運賽上戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情爆紅，型到核爆，被網民封為「殺手媽媽」。

 

　　她有個6歲女兒，因此金藝智在比賽時腰間掛著的小象公仔，其實就是來自她的女兒，金藝智曾受訪解釋，掛著小象公仔就像把女兒帶在身邊。

 

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

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巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

南韓女射擊選手金藝智（Kim Yeji）於7月28日在10公尺空氣手槍項目成功奪得奧運銀牌，她憑藉其冷酷外形而聲名大噪。（圖片來源／kimyeji.official）

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

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巴黎奧運丨南韓「冷面槍手」金藝智 出席記者會突抽搐暈倒 暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

她有個6歲女兒，因此金藝智在比賽時腰間掛著的小象公仔，其實就是來自她的女兒，金藝智曾受訪解釋，掛著小象公仔就像把女兒帶在身邊。（圖片來源／kimyeji.official）

 

轉載自晴報

Tags:#奧運#巴黎奧運#金藝智#南韓#射擊手#暈倒#抽搐#心肺復甦#過勞#健忘#疲倦
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