三高膽固醇 | 78歲婦飲一款湯水兩年糖尿病、高膽固醇、痛風全消失？中醫推介3種食材助降壞膽固醇

三高是不少都市人都面對的問題，有台灣中醫師就分享病例，指一名78歲女子因為高血糖、高膽固醇等三高問題求診，之後成功靠飲1種湯水降三高，逆轉病情。

台灣中醫師胡乃文日前在節目《小宇宙大爆發》中指出，要改善三高問題，除了服用藥物之外，其實亦可以從日常飲食入手。他分享病例，表示曾有一名78歲的女子因為三高問題求診，於是建議對方多喝改良版的四神湯，結果一段時間後糖尿病、高膽固醇和痛風全部得到改善。

到底改良版四神湯有何特別？胡乃文就解釋，原本的四神湯主要包含茯苓、淮山、茨實和蓮子4種中藥食材，之後他因應女子的病情，作出以下2項調整：

● 淮山有降血糖的功效，因此建議多加一些淮山

● 多加一些薏仁，有助舒緩因尿酸過多而引起的關節、骨頭痠痛

此外，胡乃文亦指出一般人較常在四神湯內加入豬腸和豬肚，但他就建議可改放排骨、雞骨或雞肉，以降低尿酸增加的機會。上述案例中的女子其後每天喝改良版的四神湯，2年後糖尿病、高膽固醇及痛風基本上完全消失，而她最終亦健康快樂地活到90多歲才離世。

除了四神湯之外，胡乃文亦推介以下3種中藥食材，有助清楚血管中不好的物質，當中包括壞膽固醇、瘀血等。

1. 田七

一般會打成粉狀，每天吃一錢（約3.75克）的分量，有清除血管內壞膽固醇、瘀血的功效。此外，田七的葉子亦可以當作一般蔬菜炒來吃。

2. 何首烏

可做成何首烏雞，或加入四物湯（熟地黃、白芍、當歸和川芎）一同烹飪，有助清楚血管中不好的物質。但須注意吃何首烏的同時不能吃白蘿蔔，否則會抵消其作用，並且建議在吃的時候最好使用木製餐具。

3. 黑木耳

黑木耳有助清除血管中的瘀血及油，亦含有豐富的膠質，有助增加膠原蛋白

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

1. 熬夜

2. 喜愛高糖油膩飲食

3. 飲酒

4. 好靜不好動

資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生

糖尿病8大症狀

1. 皮膚搔癢

2. 傷口癒合不良

3. 視野模糊

4. 疲勞

5. 體重下降

6. 經常飢餓

7. 尿頻

8. 經常口渴

資料來源：衛生署

8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D

轉載自晴報