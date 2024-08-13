巴西空難62人不幸罹難！包括8名頂尖癌症醫生！原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

巴西發生駭人空難，機上34男和28女無一生還。據了解，死者當中還包括8名腫瘤科醫生，事發時，他們正準備出席一個腫瘤科醫學會議，死者們當地所屬的醫療委員會事後受訪時指這8名醫生生前均立志拯救他人生命，對他們的離世深表痛惜。

根據每日郵報報道，巴西VoePass航空公司一架客機在8月9日於聖保羅市約80公里外墜毀，機上62人悉數罹難，包括34男和28女。死者當中有8名腫瘤科醫生，均來自卡斯卡韋爾地區（Cascavel），包括6位腫瘤科名醫及最後一年於醫院實習的2位駐院醫生，他們分別是28歲的Arianne Risso和29歲的Mariana Belim，他們所屬的醫院Uopeccan Cancer Hospital 事後亦發聲明表達哀傷，並肯定二人的對醫院的貢獻。

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而卡斯卡韋爾（Cascavel）當地醫療委員會事後表示指這些醫生原本要前往聖保羅（Sao Paulo）參加一場腫瘤科會議，他們畢生致力於拯救他人的生命，因此對他們的離世深表痛惜。醫療委員會又指出，原本預定搭乘這班航班的醫師有15人，不過其中7人改搭了較早的航班，僥倖逃過了鬼門關。除此之外，據了解，還有10人因去錯了登機閘口而逃過一劫。

綜合報道指涉事飛機事發時，正在16,000呎高空飛行時突然失控，曾一度不斷於民居上方位置旋轉，有目擊者稱，飛機起先在空中靜止不動，機長似乎曾試圖扭轉方向，避開民居，才下墮爆炸。而發生空難後，當局翌日（10日）表示，已尋獲俗稱「黑盒」的飛行記錄儀，以助釐清空難原因。

轉載自晴報