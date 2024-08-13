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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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巴西空難62人不幸罹難！包括8名頂尖癌症醫生！原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
健康Tips

巴西空難62人不幸罹難！包括8名頂尖癌症醫生！原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　巴西發生駭人空難，機上34男和28女無一生還。據了解，死者當中還包括8名腫瘤科醫生，事發時，他們正準備出席一個腫瘤科醫學會議，死者們當地所屬的醫療委員會事後受訪時指這8名醫生生前均立志拯救他人生命，對他們的離世深表痛惜。

 

　　根據每日郵報報道，巴西VoePass航空公司一架客機在8月9日於聖保羅市約80公里外墜毀，機上62人悉數罹難，包括34男和28女。死者當中有8名腫瘤科醫生，均來自卡斯卡韋爾地區（Cascavel），包括6位腫瘤科名醫及最後一年於醫院實習的2位駐院醫生，他們分別是28歲的Arianne Risso和29歲的Mariana Belim，他們所屬的醫院Uopeccan Cancer Hospital 事後亦發聲明表達哀傷，並肯定二人的對醫院的貢獻。

 

駭人空難丨巴西空難釀至少62人亡 8名頂尖癌症醫生不幸罹難 原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

(影片截圖)

駭人空難丨巴西空難釀至少62人亡 8名頂尖癌症醫生不幸罹難 原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

(影片截圖)

駭人空難丨巴西空難釀至少62人亡 8名頂尖癌症醫生不幸罹難 原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

(影片截圖)

駭人空難丨巴西空難釀至少62人亡 8名頂尖癌症醫生不幸罹難 原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

(影片截圖)

駭人空難丨巴西空難釀至少62人亡 8名頂尖癌症醫生不幸罹難 原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

(影片截圖)

駭人空難丨巴西空難釀至少62人亡 8名頂尖癌症醫生不幸罹難 原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議

(影片截圖)

 

　　而卡斯卡韋爾（Cascavel）當地醫療委員會事後表示指這些醫生原本要前往聖保羅（Sao Paulo）參加一場腫瘤科會議，他們畢生致力於拯救他人的生命，因此對他們的離世深表痛惜。醫療委員會又指出，原本預定搭乘這班航班的醫師有15人，不過其中7人改搭了較早的航班，僥倖逃過了鬼門關。除此之外，據了解，還有10人因去錯了登機閘口而逃過一劫。

 

　　綜合報道指涉事飛機事發時，正在16,000呎高空飛行時突然失控，曾一度不斷於民居上方位置旋轉，有目擊者稱，飛機起先在空中靜止不動，機長似乎曾試圖扭轉方向，避開民居，才下墮爆炸。而發生空難後，當局翌日（10日）表示，已尋獲俗稱「黑盒」的飛行記錄儀，以助釐清空難原因。

 

轉載自晴報

 

Tags:#空難#災難#巴西#癌症醫生#聖保羅#腫瘤科醫學會議#腫瘤科
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