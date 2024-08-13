減肥方法 | 253磅少女試盡各種方法瘦身失敗？終靠一個方法輕鬆激減105磅！不用跑步毋須節食？

不用節食辛苦跑步都可以輕鬆瘦！英國一名20歲女子，原本身型肥胖，體重達253磅；因不愛跑步，曾試過各種減肥方法都失敗，直至她找到了一套適合自己的運動方法，在1年時間内成功瘦到147磅！過程中沒有節食、運動方式也很輕鬆，其成效獲得廣大網民迴響。

據外媒報道，英國20歲女子Millie Slater，原本肥胖的她體重達253磅，傳統的減肥方式例如跑步，讓她非常吃力，也因此嘗試過各種瘦身方式，卻都以失敗告終。

而Millie近日在社交平台分享出自己的瘦身成果影片，引起網民熱議。因她僅用1年時間就減走了大約48公斤（約106磅），從253磅瘦到147磅，身型變得幾乎是原本的一半！Millie大方分享減肥成功秘訣，指出找到合適的運動方式，就是在健身房「斜坡快走」。

Millie表示，自己在2023年加入健身房，除了對卡路里和蛋白質攝取做詳細記錄等飲食控制，還有搭配運動，而她最愛的是重訓和快走，讓她在1年內成功撇甩肥肉。

英國20歲女子Millie Slater靠「12-3-30」跑步機鍛鍊法成功減重105磅。（圖源：IG）

英國20歲女子Millie Slater靠「12-3-30」跑步機鍛鍊法成功減重105磅。（圖源：IG）

英國20歲女子Millie Slater靠「12-3-30」跑步機鍛鍊法成功減重105磅。（圖源：IG）

減肥前的Millie體重達253磅。（圖源：IG）

「12-3-30」跑步機鍛鍊法

Millie分享稱，過去因為體重關係，跑步很吃力，但之後發現「快走」的運動方式讓她很喜歡，於是一直維持這個習慣。她依照知名健身網紅Lauren Giraldo的「12-3-30」跑步機鍛鍊法進行快走鍛煉：

將跑步機坡度設定為12%，速度設定每小時3英里（約4.82公里），持續30分鐘。

持續該鍛煉法期間，她從沒跑步，但也照樣減肥成功，令她感到開心及更有自信，坦言斜坡快走訓練，徹底改變了她的身體和思想，「我喜歡自己這樣，讓我對自己更有信心了」。

而據《華人運動生物力學期刊》（Chinese Journal of Sports Biomechanics）曾發表的一項研究指出，和在平坦的地面上行走相比，每多5%的坡度，就能多燃燒17%的卡路里；多10%坡度，更能燃燒達32%卡路里。

轉載自晴報