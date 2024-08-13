歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
靈靈法即場示範通靈？！
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
易經看世界 世界風雲變
虛擬貨幣
Highlight:
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
紫斑症 | 甚麼是自發性血小板缺乏紫斑症？醫生：流鼻血、經血多可能是徵兆！即睇4大症狀、治療方法
健康Tips
醫生解說

紫斑症 | 甚麼是自發性血小板缺乏紫斑症？醫生：流鼻血、經血多可能是徵兆！即睇4大症狀、治療方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　身體突然出現淤傷紅點、淤血、流鼻血，傷口或經期出血量增加等，都可能與是患上「自發性血小板缺乏紫斑症」徵兆，血液及血液腫瘤科醫生廖崇瑜指出，這種病症起因與免疫系統相關，嚴重可引發嚴重性內出血，因此血小板數目跌到某個數值，便應立即求醫接受治療，避免誘發嚴重後果。

 

拆解「自發性血小板缺乏紫斑症」

 

　　「自發性血小板缺乏紫斑症」是一種與免疫系統相關疾病，因此任何人、任何年齡皆有可能患上此病，其中較易患病族群分為幼童及年輕人，而老年人亦較容易受到影響。該病主要症狀為體內血小板數目嚴重下降，惟病人初時未必有預兆，直到血小板低至一個程度，例如低至30或以下，才會出現淤斑、出血等情況。

 

　　廖醫生解釋指，血小板的主要工作是為身體止血，一般人正常數目大概為150至400左右，假如人體血小板數值持續下降，便會令身體容易出現淤傷，低至30或以下便會出現淤斑、出血等情況、低於10以下更會出現以下4大症狀：

 

「自發性血小板缺乏紫斑症」4大症狀

 

1. 口腔出現紅點或淤血

2. 經期過多

3. 刷牙時牙齦出血

4. 流鼻血

 

資料來源：血液及血液腫瘤科醫生廖崇瑜

 

「自發性血小板缺乏紫斑症」4大治療方法

 

　　廖醫生表示，多數病人都會在症狀出現後求醫，此時醫生便會為患者進行抽血檢查，了解血小板數目，以及血小板數目降低時，最嚴重可達到甚麼程度等。由於白血病亦有可能誘發血小板降低，因此醫生亦會檢查患者血小板及白血球形狀，評估患者是否患上血癌等免疫系統疾病。

 

　　廖醫生強調，確診患者就算血小板數值偏低，都未必一定要接受治療，需要視乎病徵及血小板數目再作判斷，而治療方法大致分為一線藥物、二線藥物、傳統醫治方法及生物製劑（俗稱標靶藥）4大治療方法：

 

  藥物類型及名稱 用法 好處 弊處
一線藥物 類固醇藥物「丙種球蛋白（IVIG）」 血小板數目太低，出現嚴重淤斑時使用 較快見效 治療一般會在醫院進行，需注射2至5日類固醇具副作用，因此建議於6至8周內盡快停藥。
二線藥物 抑壓免疫系統藥物 病人於停藥或減少劑量期間，血小板情況出現惡化、淤斑增加時有機會使用。 抑制免疫系統，減緩病情惡化。 藥物可致身體免疫系統下降，導致病人容易出現感染。
二線藥物 血小板生成素 病人於停藥或減少劑量期間，血小板情況出現惡化、淤斑增加時有機會使用。 抑制免疫系統，減緩病情惡化。 口服藥物需要時間方可達到理想療效，另外亦需要定期檢查肝功能，因為有小部分病人肝酵素有機會會因服藥而提升。
傳統治療方法 脾臟切除手術 目前藥物治療成功機會變高，因此進行切脾手術的機會偏低。 - -
生物製劑 生物製劑「標靶藥」 部分病人頻頻復發或病情難以受控時。 精準針對體內B細胞進行治療。 每周進行一次標靶藥治療，療程為期4星期。

 

大部分病人治療後未見復發 

 

　　患病後，患者最擔心恐怕是病情無法根治，需要長期服藥。對此，廖醫生則表示，大部分「自發性血小板缺乏紫斑症」患者經治療後大部分都未有復發，可以徹底根治、亦毋須定期服藥，只有小部分病人需要持續服用類固醇、抑壓免疫系統藥物甚至血小板生成素。

 

　　至於復發情況則需要視乎年紀，小童的復發機會偏低，至於成年人患者則有機會復發，機會率大約為一半至3分之1，復發時間不定，數星期、數年至數十年皆有可能，視乎血小板數目多少而定。

 

「自發性血小板缺乏紫斑症」6大誘發風險

 

　　由於「自發性血小板缺乏紫斑症」起因與免疫系統有關，廖醫生建議想要改善病情，除了於血小板偏低時需要於生活作息方面多加注意外，精神方面亦要保持健康，保持開朗心情、改善生活習慣、避免工作壓力等，避開以下6大誘發風險，才可為病情帶來良性幫助：

 

1. 血小板偏低時進行碰撞性運動

建議應小心碰撞進行游泳一類較安全運動

 

2. 飲食過分刺激食物

辛辣食物會影響胃部功能

 

3. 過分操勞

 

4. 思慮過重

 

5. 壓力太大

 

6. 血小板數值小於30

需要立即求醫

 

資料來源：血液及血液腫瘤科醫生廖崇瑜

 

　　廖醫生強調指，「自發性血小板缺乏紫斑症」有可能會出現嚴重性內出血，誘發突發性頭痛、突然出現腦出血等情況，一旦出現腦出血，可能會導致半身不遂、神志不清等嚴重後果。除此之外，患者假如腸道出血亦可能會引起危險後果，因此血小板數目過低，尤其數值小於30時需要極度小心，如果出現上述症狀便應立即求醫，否則恐致嚴重且長遠後果。

 

轉載自晴報

 

Tags:#血小板#紫斑症#自發性血小板缺乏紫斑症#紫斑症症狀#流鼻血#白血病#腫瘤科#經血量多#紫斑症治療
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生