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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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直腸癌症狀｜15歲少女腹脹確診患晚期結直腸癌！揭與兩大不良飲食習慣有關！即睇8類腸癌高危因素+５大防癌方法
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直腸癌症狀｜15歲少女腹脹確診患晚期結直腸癌！揭與兩大不良飲食習慣有關！即睇8類腸癌高危因素+５大防癌方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【飲食／燒烤／麻辣／癌症／直腸癌／大腸癌／養生】長期飲食不良恐致癌！內地一名15歲少女平日喜愛食燒烤及麻辣食物，因腹脹感到不適，求醫患結直腸癌晚期，不久後便病逝，少女主診醫生表示，這些病除了與遺傳相關外，亦與患者的不良飲食習慣相關。飲食與健康息息相關，有中醫便呼籲大眾於健康時應注意6大健康建議，否則等到身患重病時，恐「神醫難救」。

 

　　綜合內媒報道，該名15歲少女因腹脹前往就醫，因腹痛到無法進食、排便，遂前往醫院就醫，最終發現腸梗阻，並確診為結直腸癌晚期，並已轉移至腹腔内部，由於結直腸癌晚期治療時段有限、效果較差，少女最終亦不幸離世。其主治醫生表示，少女平日早餐錢都會用來買麻辣燙、燒烤等食物，平日亦喜歡吃重口味食物，致病原因除了與家族遺傳因素有關以外，與女孩的不良飲食習慣亦有莫大關係。

 

　　內地中醫師常旭日前於社交平台「小紅書」分享上述病例，坦言少女年紀輕輕便因結直腸癌離世、令人深感惋惜，為此他拆解了6招防癌養生之道，呼籲平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

 

養生防癌6大健康建議：



1.盡量在家用餐不點外賣

2.少食零食避免飲用奶茶及凍飲

3.少食調味料及精制食物

4.盡量食用新鮮食材

5.少食燒烤及炸物

6.不要抽煙飲酒

資料來源：中醫師常旭

 

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

 

　　大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

 

　　本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

 

1.大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期。

2.大便帶血或帶有大量黏液

3.大便後仍有便意

4.腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5.原因不明的體重下降

6.原因不明的疲倦

資料來源：衞生署

 

大腸癌8大高危人士

 

　　台灣消化系外科專科醫生劉育志亦曾指出，大腸癌患者在病發初期難以發現，而年紀大、體重過重、經常久坐不動等人士，應定期做大腸鏡檢查。劉醫生指，雖然大腸癌患者初期難以發現病徵，不過亦可留意以下特徵，瞭解自己是否患大腸癌的高危人士。



1.超過50歲

多數罹患大腸癌的患者年齡超過50歲，但年輕人都有機會罹患大腸癌。

2.曾患腸道息肉

若有息肉就要定期安排大腸鏡追蹤，因為息肉的發生與大腸癌息息相關。

3.體重過重的人罹患大腸癌的機會較高。

4.久坐不動

5.吸煙者

6.家族史曾患大腸癌

7.糖尿病患者

8.飲食偏高脂、低纖維或是吃太多紅肉及加工肉品。

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

 

5大預防方法

 

　　劉育志醫生又指出，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。以下為預防患上大腸癌的5大方法：

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志


轉載自晴報

Tags:#腫瘤科#結腸癌#直腸癌#大腸癌#癌症#腸胃肝臟科#防癌方法#腸癌症狀#腹脹#便秘
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