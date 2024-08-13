菠蘿是最受歡迎入菜水果！今期素食譜：咖喱香煎菠蘿雜菇

選美活動上，除了冠亞季軍以外，亦設有最歡迎的奬項。好奇的問，如何奧運會上每一項賽事，都設有類似的奬項的話，不知道得奬的又會是誰呢？最受歡迎，字面上有着很多人喜歡和樂於接受的意思；放到這些競爭的賽事上，另有着沒有太大傷害或威脅的意涵。

水果攤上的種類這麼多，不知道大家喜歡的有幾款？一年四季，以蘋果、橘子和香蕉等最常見；夏天來了，會想吃西瓜和百香果等。跟友人聊起入菜的水果時，有說放白米飯裏煮的草莓，有說用放蛋糕裏烤的香蕉，亦有說跟芒果拼的糯米飯，還有跟青檸混在一起的魚塊……但要說普遍能接受的似乎是... ... 揚洲炒飯中的菠蘿。

翻開港式茶餐廳的菜單，最常放入菜餚裏的，應該要數菠蘿了。原個菠蘿炒飯、菠蘿炒咕嚕肉和菠蘿炒雞柳等，還有觀光客必吃的，沒有真實菠蘿的菠蘿包，和氣炸意大利人的菠蘿披薩。大概是菠蘿親和力強，搶不了肉類和蔬菜類主角的光芒（味道），而贏得了大家的歡心，順利成章地拿走最受歡迎入菜的水果這個寶座。

咖喱香煎菠蘿雜菇（2人份）





時間：40分鐘

材料：

菠蘿（鳳梨）4片/ 大蘑菇（波特菇）2個/ 雞髀菇（杏鮑菇）2個/ 洋葱 半個/ 紅蘿蔔 半個/ 薑 1塊





調味：

黃薑粉（薑黃粉） 3湯匙/ 小茴香 半茶匙/ 肉桂粉 半茶匙/ 大蒜粉 1湯匙/ 荳蔻粉 半茶匙/ 辣椒粉 半茶匙/ 月桂葉 1片 / 胡椒粉 半茶匙 / 鹽 2/3茶匙/ 糖 2茶匙



工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 湯匙/ 茶匙/ 琺瑯鍋 或 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 木舀/ 鑊（鍋）鏟



步驟：

1. 刨去薑的皮後，沖洗，並切成絲。

2. 撕走洋葱的表皮，切去頭尾，清洗乾淨，再切成條（如圖）。

3. 刨去紅蘿蔔的皮，清洗後，切成塊（如圖）。

4. 瀝乾菠蘿（鳳梨）的水份，切成兩半（如圖）。然後，以中火煎成金黃色（不用加入食油）。

5. 將雞髀菇（杏鮑菇）切成厚片（如圖）。然後，連同大蘑菇（波特菇），以中火煎成金黃色（不用加入食油）。

6. 放步驟1和2於琺瑯鍋或平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火炒1分鐘；然後放入步驟3，炒3分鐘（如圖）。

7. 放入步驟4，和倒1湯匙的食油，炒拌後，加入已經調和了2/3茶杯清水的調味料，蓋上鑊（鍋）蓋，續以中火煮10分鐘。

8. 放入步驟5和大蘑菇，以中火多煮5分鐘。（如果醬汁乾了，適量加入水份。）



筆記：

1. 菠蘿（鳳梨）除了有提升免疫力的維生素C外，也有促進腸道排毒、排便的膳食纖維。

2. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。