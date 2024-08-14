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《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
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腎功能衰退 | 35歲女腎功能退化如60歲！尿頻、喝水少求診揭患膀胱過度活躍症！醫生推介吃1類食物3個月有效改善
健康Tips
醫生解說

腎功能衰退 | 35歲女腎功能退化如60歲！尿頻、喝水少求診揭患膀胱過度活躍症！醫生推介吃1類食物3個月有效改善

健康解「迷」
健康解「迷」

　　如果經常喝不夠水，腎功能容易加速退化！台灣一名35歲女子曾經因為經常喝水又頻頻去廁所，導致多次出現泌尿道感染；後來康復後卻又出現頻尿問題，讓她開始不敢喝水，形成惡性循環。及後女子選擇求醫，經檢查後發現其腎功能嚴重退化，原因卻是因她少喝水所致；醫生進行問診後，判斷女子有「膀胱過度活躍症」問題，故建議她多吃1種食物，幫助解決病情、打破惡性循環。最後女子堅持3個月後，成功逆轉問題，腎功能逐漸恢復正常。

 

女子因頻尿不敢喝水惹腎病

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥在健康節目《健康好生活》分享病例，有名35歲女子因為頻尿問題向他求醫。女子在門診上透露，「只要一喝水，一小時內就要上廁所」，所以上班期間她都不太敢喝水，導致反覆出現泌尿道感染問題；過往曾就此而求醫，經服用抗生素治療後，「重複性泌尿道感染」問題逐漸痊癒，但未幾又再出現頻尿問題，甚至變得更嚴重，讓她不太敢喝水，形成惡性循環。

 

　　醫生為她進行檢查，發現其腎絲球過濾率只有65ml/min（正常值約為100ml/min），換言之其腎功能嚴重退化至60歲婦人般，後續檢查更發現，女子患有「膀胱過動症」（膀胱過度活躍症），導致頻尿問題。

 

醫生揭全因膀胱過度活躍症

 

　　洪永祥解釋，該名患者有腎絲球退化的原因在於「喝太少水」，為此他建議要先解決「膀胱過度活躍症」問題，才能夠打破惡性循環，讓她可以正常喝水，如此其腎功能就能逐漸恢復健康；而由泌尿道感染而造成的「膀胱過動症」，又與體內慢性發炎有關。

 

　　針對解決「膀胱過度活躍症」問題，醫生建議女子可以多吃富含植化素的食物，例如各款顏色的蔬果、洋蔥等，前者含有花青素、茄紅素、兒茶素等植化素，後者則含豐富硫化物，均有助對抗炎症。

 

　　3個月後女子到院覆診，醫生為她檢查時後仍其腎絲球過濾率上升至80ml／min，代表著其腎臟功能有逐漸得到改善，而頻尿問題也逐漸減少。女子透露，自己在3個月期間有聽從醫生建議多吃富含植化素和硫化物食物，當中吃得最多就是洋蔥。

 

　　醫生補充指，洋蔥除了含有硫化物，也含有豐富維他命B、維他命C、膳食纖維、槲皮素與抗氧化劑，其水分含量多，有助提升腎功能，故此確實有助改善「膀胱過動症」及泌尿道感染問題。

 

膀胱過度活躍症4大指標

 

　　本港泌尿外科專科朱永康醫生曾接受訪問時曾指，尿頻可視為膀胱過度活躍症的其中一個徵狀，膀胱過度活躍症本身屬臨床綜合症，包含許多病徵，包括尿頻、夜尿、突發尿急、尿失禁等。當中如身體出現以下指標，便可能患上膀胱過度活躍症：

 

● 每7個香港人就有1人患上

● 男女發病率相約

● 女患者較常尿失禁

 

1. 尿頻

● 日間小便次數達8次以上

 

2. 夜尿

● 在8小時睡眠時間中，夜尿次數多於1次

● 臨睡前及晨早排尿不計算在內

 

3. 突發尿急

●坐下時突感尿急，而且急得無法忍受

 

4. 尿失禁

●當突發尿急嚴重時，出現尿失禁

●因腹部壓力如咳嗽、大笑等而出現的壓力性失禁則不在此列

 

資料提供：泌尿外科專科朱永康醫生

 

　　朱永康醫生指，膀胱過度活躍症在香港是普及症狀，每7個香港人就有1人患上。根據本地一個研究發現，男士和女士都同受膀胱過度活躍症影響，發病率相約，不過男士相對較少出現尿失禁症狀，相反女士較多。

 

　　朱永康醫生指，經常飲用咖啡、酒精的人士也要特別留意，正常膀胱大約累積有300-400毫升小便時就會產生便意，但膀胱過度活躍症患者即使有少量小便都會感到尿急。而經常飲用含有咖啡因的咖啡或茶則會加劇此情況，而飲用酒類則會令身體製造許多小便，故此醫生通常都會建議膀胱過度活躍症患者先減少飲用此類飲料。

 

　　不過要留意的是，膀胱過度活躍症其實屬一種綜合症，即使發現有以上其中徵狀，都可能屬其他問題，例如膀胱發炎，或因阻塞導致膀胱石產生，更嚴重可能是神經系統問題或膀胱癌，這些病症的症狀都可能與膀胱過度活躍症的徵狀相類似。

 

轉載自晴報

 

Tags:#膀胱過度活躍症#腎或泌尿科#腎病#腎功能#腎衰竭#尿頻#腎功能退化#夜尿#尿失禁
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