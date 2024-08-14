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巿面61款潤膚乳大檢閱！57款含致敏成分、1款含甲醛可致出紅疹、皮膚炎！即睇消委會+水中銀推介11款安全潤膚露名單
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巿面61款潤膚乳大檢閱！57款含致敏成分、1款含甲醛可致出紅疹、皮膚炎！即睇消委會+水中銀推介11款安全潤膚露名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人會使用潤膚產品為皮膚保濕。消委會曾對61款市售潤膚乳進行檢測，當中發現多達9成樣本含可致敏成分，僅4款樣本不含致敏成分；此外，水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）亦曾檢驗市面上22款潤膚產品，當中有7款通過毒性檢測，整體表現良好。TOPick為此整合了以上共11款優良潤膚產品，供大家參考。

 

4款不含致敏成分潤膚乳

 

　　消委會早前檢驗市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳，當中發現57款樣本標示含有可致敏成分，其中「ecopure橄欖精華身體滋潤乳液」標有含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT，有可能致皮膚出紅疹、接觸性皮膚炎等；全部樣本中，只有4款樣本不含致敏成分，名單如下：

 

Aveeno 舒敏修護潤膚霜

產地： 美國 萬寧售價：$217

 

Eucerin 深層舒緩潤膚乳液

產地： 波蘭 官網售價：$185

 

LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護霜

產地： 法國 屈臣氏售價：$385

 

PHYSIOGEL 全天候水分修復系列低敏保濕乳液

產地： 愛爾蘭 屈臣氏售價：$183

 

資料來源：消委會

 

　　消委會指出，甲醛防腐劑可以刺激皮膚，導致痕癢和出紅疹，嚴重可引致接觸性皮膚炎；而「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT擁有較高致敏性，可引致皮膚嚴重過敏反應及接觸性皮膚炎。

 

　　而大部分樣本含有可致敏香料成分，容易造成皮膚泛紅、紅疹、紅腫等過敏反應，亦可引致接觸性過敏反應、皮膚炎、哮喘或頭痛。部分樣本亦含有化學成分環戊矽氧烷，據歐盟SCCS 2015年的報告顯示，環戊矽氧烷對皮膚和眼睛都具輕微刺激性。丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，目前有研究懷疑環戊矽氧烷具有干擾內分泌的特性，故此並不建議用於製造身體乳液產品。

 

　　消委會指出，環戊矽氧烷一般會在使用過程中揮發，只有極少量殘留在皮膚上，使用者可能會在使用過程中經呼吸吸入，而目前未有足夠證據證明會影響人體荷爾蒙水平。

 

7款整體表現良好潤膚露產品

 

　　「水中銀」早前從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧購入22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等。安全測試結果顯示，22款潤膚露產品的安全測試中，有8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善），換言之有6成樣本在安全毒性測試表現不理想。

 

　　在8款「綠魚」樣本中，有1款樣本在保濕或抗炎功效評級都不顯著，以下為7款整體表現良好的潤膚露產品名單：

 

NIVEA 深層潤膚露

產地： 泰國

容量：400ml

售價：$40.9

 

NIVEA 舒敏修復潤膚露

產地：西班牙

容量：400ml

售價：$59.9

 

NIVEA 蘆薈舒緩呵護潤膚露

產地：西班牙

容量：400ml

售價：$49.9

 

CeraVe 長效保濕修復乳

產地： 法國

容量：236ml

售價：$135

 

PHYSIOGEL 淨抗敏紓緩乳液

產地：泰國

容量：200ml

售價：$243

 

PHYSIOGEL 低敏保濕乳液

產地：泰國

容量：200ml

售價：$183

 

ST.Ives 燕麥舒緩潤膚露

產地：泰國

容量：621ml

售價：$37.9

 

資料來源：水中銀(國際)生物科技有限公司

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

 

　　值得留意的是，「NIVEA 深層潤膚露」、「NIVEA 舒敏修復潤膚露」和「CeraVe 長效保濕修復乳」均被評為「保濕功效」及「抗炎功效」顯著。

 

皮膚科醫生：皮膚屏障對保護皮膚很重要

 

　　皮膚專科醫生蔣頌儀曾接受訪問指出，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

 

　　假如皮膚屏障功能受損，可引起：

 

● 水分易流失，皮膚會變得很乾燥

● 皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應

● 皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

 

轉載自晴報

 

Tags:#潤膚露#護膚品#香料#甲醛#致敏物質#消委會#水中銀#皮膚科#紅疹#皮膚炎#消委會報告
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