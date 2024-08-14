男性更年期症狀 | 疲倦、情緒差、性功能減退？拆解男士更年期9大症狀！即睇增強性能力5招

男女更年期大不同，台灣有醫生列舉男士更年期的9大常見症狀，除了容易疲倦和肥胖外，當中還包括男士最痛的「性功能減退」。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌新陳代謝科主治醫生王舜禾表示由於年齡增長，男士睪丸的男性荷爾蒙（睪固酮）製造會下降，從而衍生更年期常見的9大症狀，40歲以上的中壯年男性更是高危人士。

男士更年期常見9大症狀

1.疲倦



2.活力下降



3.情緒低落



4.體重上升



5.肥胖



6.肌肉流失



7.代謝症候群



8.骨質疏鬆



9.性功能減退





資料來源：內分泌新陳代謝科醫生王舜禾

王舜禾指男性更年期與女性更年期不同，而遲發性性腺功能低下亦不是每一位男性都會經歷的現象，但如果男性同時伴隨「代謝症候群、不充足睡眠、身心壓力或不規律生活」，就有可能增加遲發性性腺功能低下發生機會。

至於治療方法，王舜禾指出，男性荷爾蒙（睪固酮）補充療法是目前最常見的治療方法之一，通過補充男性荷爾蒙，可使病人的男性荷爾蒙濃度恢復到正常範圍，過去研究表明，接受睪固酮補充療法的患者，可以增加肌肉量、減少脂肪量、上升活動力、緩解憂鬱和改善性功能障礙等相關症狀，在代謝症候群方面，男性荷爾蒙補充療法可以改善胰島素阻抗與減緩糖尿病發生。

同場加映: 5大方法增強性能力

台灣網紅中醫「77老大」曾在其YouTube頻道分享5大方法改善陽痿問題，只要堅持做，30天就可以見效：





1.飲食調整

補腎：黑豆、芝麻、紫米、木耳、烏梅、黑棗、桑椹等



改善血液循環：藍莓、士多啤梨、黑莓、車厘子、提子、蘋果、梨、柑橘類水果等





2.穴道按摩

「湧泉穴」

位於腳底從上而下約1/3位置



「關元穴」

位於肚臍下方3吋位置





3.喝黃精水



2錢黃精+熱水沖泡20分鐘



4.凱格爾運動(Kegel Exercise)

每天做5組、每組12次，每次收縮5秒再放鬆5秒





5.中醫調理

中醫能夠根據個人情況對症下藥





資料來源：77老大@YouTube

轉載自晴報