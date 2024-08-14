立秋是補脾袪濕好時機！氣血往內收要為明年春夏儲能量！推介飲南瓜栗子茯苓煲雞湯

「現在的天氣真的難預料，天氣晴朗，又會突然下雨。」Zoe說。

「秋天到了，每下一場雨，天氣會再清涼一點。天地間陰陽的變化已經慢慢起了變化。暫時變化不太明顯，到了處暑，早晚明顯沒那麼翳焗。

立秋表示秋天到了，陰陽之氣由夏長轉為秋收。大自然的陰陽由浮變為降，我們的身體也跟隨大自然，氣血也降和往內收。我們要開始為明年的春夏儲儲能量了。」我說。

「如何儲能量？」Zoe問。

「睡覺就是收斂陽氣，特別由立秋至處暑，是補脾袪濕的好時機。甚麼是濕？人體有很多體液，如果運行順暢，就是津液。津液主要負責滋潤及濡養，散布於肌膚表面，滋潤皮毛及肌膚，使皮毛肌膚潤澤健康而富有彈性。

如果津液不暢通，停滯不前，則成濕，就是濕滯。濕就是污水，沒有滋潤功能，要排出體外的。若不及時排出，到了皮膚，可變濕疹，上到頭部變成眩暈，到了胃噁心嘔吐，到了腹部則腹鳴腹痛腹瀉。」我說。

「你常常說袪濕就要健脾。」Zoe說。

「津液來自食物中的水穀精微，通過胃受納腐熟，再由脾的運化而生成，運送到身體各個地方。另外，脾胃也能把水穀精微消化成氣血。氣能推動體液運化，氣不足，津液則不暢通成濕，所以要健脾袪濕。

尤其天氣炎熱，很多人也開冷氣，吃喝生冷。體內的寒氣十分緊要，我們要好好把握這段時間，強脾胃，除掉污水。

這時可以煲南瓜。南瓜能潤肺益氣。茯苓能利水滲濕，健脾安神。栗子可養胃健脾、補腎強筋。剛才提到睡得好才能儲能量，睡覺時氣血往下收藏，所以最便宜和簡單直接的補腎方法就是睡覺。生病時不就是要多休息嗎？補腎對睡眠也有幫助。

脾胃位於身體中樞，當氣血往下收降時，都要通過脾胃，脾胃不好，也影響氣血收藏。所以脾胃十分重要。生薑有發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳的功效。陳皮燥濕醒脾。陳皮和生薑放在一趗能健脾，加強袪痰濕的功用。這些材料可煲成保健湯水，十分適合在暑熱和濕重的時候飲用。」我說。

「這款湯水十分簡單易弄呢。」Zoe說。

「暑假過了大半，學生們要開始收拾心情上課，我們也要為來年好好預備，早點睡覺了。」我說。