暗瘡解決 │ 研究發現8成有暗瘡疤痕人士自信受損！醫生：影響情緒易陷惡性循環加劇問題！勿擠暗瘡免增留永久疤痕風險

暗瘡雖然不是大毛病，但一旦留有疤痕，不僅影響外觀，亦會令患者產生不同的負面情緒，例如自卑和焦慮等。當情緒受影響，又會引發新一輪暗瘡問題，出現惡性循環。有醫生指，越早開始接受治療，留下長期疤痕的風險就越低，提醒市民應及時求醫，並千萬不要自行胡亂擠暗瘡，以免增加留下永久疤痕的風險。

8成人因暗瘡疤痕而自信受損

如果出現暗瘡至接受有效治療之間的時間相隔太久，或者患者曾自行擠壓暗瘡等，都會增加留下疤痕的風險。皮膚科專科劉顏銘醫生指，疤痕不單影響外觀，更會影響心理，因此最重要是及時處理暗瘡問題，預防疤痕形成。

據一項美國研究，接近七成有暗瘡疤痕的人表示對自己的身體感到不開心，以及接觸面部時感到不開心；有八成人的自信受損，八成半人感覺自己吸引力受影響，及照鏡時看到自己會感到不開心。劉醫生指，研究同時發現，暗瘡疤痕越嚴重，越容易出現焦慮、不善交際、缺乏自信等。部分患者會傾向塗上厚厚的化妝品，以遮蓋疤痕，但這樣會容易阻塞毛孔，令暗瘡再次出現，形成惡性循環。另外，膚色較淺人士及女性受暗瘡疤痕的影響較大。

塗藥膏前最先塗潤膚膏

劉醫生表示，目前治療暗瘡方法包括抗生素治療、口服避孕藥、維A 酸及局部治療等，但對已存在的凹凸洞幫助不大。新一代的外用維A 酸較傳統藥物的藥效更佳，副作用亦較少。研究發現，新一代的外用維A 酸它能夠與皮膚上的視黃酸受體-y 結合，調節皮膚角質化過程及加速表皮更新，對提升皮膚質素，減少日後留疤的風險有明顯作用。此外，研究顯示，使用新一代的外用維A 酸從第二週起，凹凸洞有所減少，暗瘡數量亦大減。

劉醫生提醒，所有的暗瘡藥膏都有機會帶有刺激性，因此塗藥膏前最好先塗潤膚膏，減少刺激。至於坊間有不同的暗瘡貼，劉醫生指，大部分暗瘡貼都屬酸類產品，含水楊酸或茶樹油等成分，有通毛孔的作用，但使用時要留意，不要超過建議的使用時間，有些人長期24小時使用暗瘡貼，反而會堵塞毛孔。

皮膚科專科 劉顏銘醫生

轉載自晴報