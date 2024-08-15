胰臟癌症狀 | 30歲女無任何不適體檢驚現5cm胰臟腫瘤！醫生：逾7成早期患者無症狀！1類人患胰臟癌機會高8倍

有時候即使身體表面一切正常，仍可能藏有危機。台灣一名30歲女子本身沒有任何不適，照胃鏡時卻驚見胃壁上方，有一個5cm大小的腫瘤，經過後續檢查，赫然發現是胰臟腫瘤。有醫生就指出，逾7成早期胰臟癌病人都不會出現徵兆，建議市民定期篩檢、盡早治療。

台灣禾馨民權內科診所所長林相宏日前在Facebook粉絲專頁發文分享病例，表示該名女子有胰臟癌、乳癌、膽管癌的家族病史，不過她本身並沒有慢性病，也沒有任何不適；她在接受抽血檢查時，癌症指數及胰臟指數皆屬正常，照胃鏡時卻意外發現胃壁上有一個5cm大的腫瘤。

林相宏解釋，那個腫瘤看起來並不像胃本身的腫瘤，「比較像是胃附近的器官有腫瘤，壓迫擠壓過來」，所幸女子亦有接受胰臟內視鏡超聲波，一照便赫然發現是胰臟尾部長出一個5cm大小的腫瘤，且內部非常不均勻，懷疑是一種具有高風險癌化的黏液性腫瘤IPMN，於是建議她接受切除手術。

到底胰臟腫瘤要長到多大才會出現症狀？林相宏就指，超過7成的早期胰臟癌實際上都屬於「沒有症狀」，而腫瘤的位置亦會影響症狀出現。如果腫瘤位於胰臟頭部，因為附近有膽囊、膽管等器官，所以運氣較好，有可能在腫瘤體積較小的時候，便產生症狀，但最多亦只是出現黃疸，亦即臉色發黃、尿液變深等症狀。

反之，如果像上述病例般腫瘤長在胰臟尾部，附近並沒有特別器官，便經常出現腫瘤已經很大卻沒有任何徵兆的情況，加上胰臟尾部容易被胃腸空氣所阻擋，導致檢查時看不清楚；林相宏坦言，過往亦曾遇過一名患者，其腫瘤已長到9cm大，腹部超聲波卻仍無法確認清楚，而對方亦僅有出現胃悶、腰背痠痛等輕微症狀。

如果無法靠症狀來判斷，人們又該如何發現早期胰臟腫瘤？林相宏就建議，可從高危人士開始進行篩檢，當中特別提到家族有胰臟癌、膽管癌、乳癌、大腸癌、卵巢癌病史的人士要小心，因為這些癌症的基因有所重疊。而其他個人因素則包括糖尿病、吸煙、喝酒、肥胖、高動物性油脂飲食等，一律建議接受胰臟癌篩檢。

胰臟癌早期只有1徵兆

到底為何胰臟癌如此難以察覺？林相宏就曾指出，血糖上升可能是胰臟癌早期唯一的徵兆；血糖上升可以比胰臟癌本身還要再早3年來報到，且有高達8成的胰臟癌病患都有高血糖症狀。如果是新診斷的糖尿病患者則更危險，因為未來3年內將會有1%風險罹患胰臟癌，屬一般人的8倍，建議每年進行檢查。

他又表示，年紀越大，得到糖尿病的風險便越高，體重則會不升反降。因此，如果血糖上升伴隨體重下降，就要非常非常小心。他亦補充，出現腹脹、胃悶，食胃藥也沒效的情況時，就不要一直當成胃病，更要小心是胰臟問題，假設已到胃口和體重一同下降的階段，通常已來不及。

轉載自晴報