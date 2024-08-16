歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
全港注視！定存息率比較神器
有種生活
即睇養鬼仔的風險與起源+真實個案解析！
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
易經看世界 世界風雲變
虛擬貨幣
Highlight:
【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！
《說說心理話》驚恐症一旦來襲如何處理
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
全家患肝癌竟與筷子衛生有關？專家：發現筷子出現兩個情況要即掉！即學正確清洗方法3步驟 + 3安全選購貼士
健康Tips
防癌有方
醫生解說
肺癌
生活百科

全家患肝癌竟與筷子衛生有關？專家：發現筷子出現兩個情況要即掉！即學正確清洗方法3步驟 + 3安全選購貼士

健康解「迷」
健康解「迷」

　　每天使用的食具要小心清洗和處理，否則隨時成為致癌元兇。國內曾經有一家人同患肝癌，最終發現致癌原因是因為筷子發霉不替換。有專家拆解清洗廚具要點，常見家用的竹筷子如果出現2種情況，就立刻要更換。

 

2種情況即更換筷子

 

　　台灣毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《醫點不誇張》分享清洗不同廚房用具和餐具的正確方法，拆解不同清洗方法的謬誤。譚敦慈指出，不少家庭習慣飯後洗碗時，一把筷子一同搓洗。這個清洗方法會破壞筷子上印上的圖案，圖案剝落後可能會釋出重金屬，故此她建議「自己的筷子自己洗」。尤其是家居常用的竹筷子清洗方法亦有講究，「要順著刻痕去洗」才能夠徹底清洗筷子上的食物殘渣或污垢，之後再放進洗碗機再作清洗。

 

肝癌｜ 原來這樣洗筷子超錯！ 全家罹患肝癌 專家教正確清洗法現2跡象應即棄

肝癌｜ 原來這樣洗筷子超錯！ 全家罹患肝癌 專家教正確清洗法現2跡象應即棄

肝癌｜ 原來這樣洗筷子超錯！ 全家罹患肝癌 專家教正確清洗法現2跡象應即棄

肝癌｜ 原來這樣洗筷子超錯！ 全家罹患肝癌 專家教正確清洗法現2跡象應即棄

 

　　過往有聽過中國大陸有病例，一家人全家都罹患肝癌原因就是源於筷子。譚敦慈提醒，若看到筷子已經有裂開或長毛，就要立刻換新，見到發霉千萬不要使用。

 

材質：不推薦用美耐皿 不銹鋼最好

 

　　譚敦慈提到，在材質方面也要慎選，她推薦使用304不銹鋼質地的筷子，亦不建議使用常見的美耐皿，因這種材質不耐熱且容易變形，切記千萬不要泡在火鍋或滾燙的湯裡。

 

1-2年要替換

 

　　林口長庚醫院毒物科主任顏宗海也提醒，美耐皿是三聚氰胺跟甲醛聚合物，雖然聲稱可以耐高溫達100度以上，但實際上可能40、50度就開始溶出三聚氰胺。另外，他提醒大眾，美耐皿的餐具不要放進烘碗機，熱力會導致材質容易變質，而且每1年至2年應該要更換一批。

 

清洗木筷子3大步驟

 

1.將筷子一根一根分開洗

2.用洗潔精和水徹底清潔

3.盡快擦乾或晾乾

資料來源：長庚醫院腎臟千醫生顏宗海

 

　　過往內蒙古自治區消委會曾檢測20款筷子，包括竹木筷子、仿瓷筷子、不銹鋼筷子及合金筷子等4種材質，發現部分仿瓷筷子、合金筷子有化學物殘留、釋出甲醛及色素等問題，至於以不銹鋼筷子整體質量較好。

 

選購筷子3大安全貼士


1.忌買塗彩筷子

  • 塗料中的鉛及苯等致癌物
  • 使用磨損會脫落
  • 隨食物進入人體，嚴重危害健康


2.首選竹筷

好處：無毒無害，非常環保
壞處：竹木筷子不易清洗、吸水性、吸附性強，易殘留清潔劑，滋生微生物

  • 須經常清毒，避免發霉、長毛
  • 要定期更換


3.發霉變形忌用

X 不可繼續使用/或已過保質期

  • 出現非木色斑點=發霉變質
  • 潮濕、彎曲、變形=受潮或擱置時間太長
  • 如聞到有明顯酸味=污染


資料來源：內蒙古自治區消委會

 

轉載自晴報

Tags:#肝癌#癌症#致癌物#筷子#食用安全#腫瘤科#腸胃肝臟科#霉菌#家居衛生
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生