OL肩頸痠痛按摩引發腦中風！醫生 : 一個部位絕不能按！嚴重可致癱瘓！即睇推拿不受傷3大要點

按摩推拿要小心！武漢一名年僅26歲的女子，由於長期於辦公室低頭工作，因此常感肩頸酸痛，於是便去附近的按摩店做頸部按摩。豈料，未幾，她便出現頭暈、右邊身麻痺等症狀，送院檢查後證實腦中風。事實上，以往亦曾發生不少按摩致中風案例，有醫生便指按摩後頸位置需注意力道，而且有一位置絕不宜按。

綜合內地傳媒報道，武漢市一名26歲姓趙女子，因為長期使用電腦工作，肩頸位置一直感酸痛。為了紓緩不適，她於是光顧了附近按摩店，卻不知竟成惡夢開端。趙女按摩回家後，不久便感頭暈目眩、右邊身體麻痺，而且無法說話。家人將她慌忙送院後，證實她因頸動脈撕裂，致大腦動脈栓塞，即中風，醫生需要為她進行緊急手術。

為甚麼按摩會中風？

事實上，以往亦曾發生不少按摩致中風案例。衛生福利部台北醫院神經內科醫生吳俊毅表示過住曾有病人於按摩時遭受錯誤角度、施力不當的治療，導致肩頸疼痛、手腳無力，之後更有動脈剝離等症狀，此時如果出現缺血及血栓情況，恐會有中風、偏癱危機。

一位置絕不宜按

他續指，內頸動脈狹窄是由於內頸動脈內膜出現裂縫，導致血液滲入內壁及外壁間縫隙，令到血管內外壁剝離。此時漏血的血管壁將形成假腔，令到血管收窄、腦部供血量大減，產生缺血如視力模糊、看不清的症狀。吳醫生強調建議大家出現頸緊膊痛時，要注意按壓力道，並且避開頸動脈竇（carotid sinus）結構，以免造成暈厥、血管剝離、甚至腦中風。

按摩3大要點

1. 勿集中痛點按壓

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然再到痛點按壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

2. 頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

3. 留意有否暈眩麻痺

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痺等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所

客座副教授林冠傑醫師

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中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

轉載自晴報