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香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心推廣普及急救！加強社區應對危難事故能力+實踐人道精神
健康Tips

香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心推廣普及急救！加強社區應對危難事故能力+實踐人道精神

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:撰文：香港紅十字會培訓中心團隊；欄名：紅十字細說人道

　　香港紅十字會致力提升社區健康知識，加強大眾應對緊急事故能力，增強社區韌性。我們致力推廣「普及急救」，培訓中心以「急救為人人，人人學急救」為宗旨，開辦不同類型的訓練課程，讓市民能夠掌握急救知識和技術，在緊急情況時救人自救。隨著香港紅十字會灣仔培訓及服務中心正式投入服務，高級經理（培訓中心）Barbara認為，培訓中心所開拓的創新課程及高科技學習工具有助提升市民對學習急救的興趣，「普羅大眾對急救課程的印象可能是複雜或沉悶，我們希望透過創新概念改變這些刻板印象，吸引市民報讀課程，從而做到 『人人學急救』，在危急情況時協助拯救生命」。 

 

　　香港紅十字會灣仔培訓及服務中心是本會在香港島區的新培訓點，提供急救證書、心肺復蘇法證書、自動體外心臟去纖維性顫動法（AED）證書等課程。中心不但為培訓課程提供更多教學空間，同時設有更新的教學設備，讓學員在更舒適的環境中學習急救及護理知識。培訓中心團隊在過去數月努力籌備興建該培訓中心，Barbara對中心課程的創新概念感到滿意：「培訓中心引入高科技進行急救訓練，相信能有效加強學員的學習質素。」例如以LED燈效展示血液從心臟到大腦的視覺流動的心肺復蘇法培訓模型，幫助學員理解心肺復蘇法的原理及效果；以及具AI分析傷者及語音提示急救過程功能的便攜式掌中智能自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）。部分課堂亦引入QCPR課程系統，導師可同時管理多個模型，查看學員按壓模型的深度及速度等表現，提升培訓效果；系統亦設有不同小遊戲如「心肺復蘇法競賽」，學員實施的心肺復蘇法品質越好，螢幕上的救護車就越快到達終點線，讓學員以有趣互動的方式學習心肺復蘇法。

 

紅十字細說人道｜香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心 致力推廣「普及急救」 為社區裝備健康知識

香港紅十字會灣仔培訓及服務中心是本會在香港島區最新的培訓點，為培訓課程提供更多教學空間，亦設有更新的教學設備。

紅十字細說人道｜香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心 致力推廣「普及急救」 為社區裝備健康知識

香港紅十字會灣仔培訓及服務中心開辦不同類型的訓練課程，讓市民掌握急救知識和技術，在緊急情況時救人自救。

紅十字細說人道｜香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心 致力推廣「普及急救」 為社區裝備健康知識

Virtuali-Tee是嶄新的 3D 學習體驗，只要學員下載相關應用程式，並在T恤上掃瞄，就能看到360 度的人體系統視頻。

紅十字細說人道｜香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心 致力推廣「普及急救」 為社區裝備健康知識

便攜式掌中智能自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）具AI分析傷者及語音提示急救過程功能。

紅十字細說人道｜香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心 致力推廣「普及急救」 為社區裝備健康知識

AED在急救過程中發揮重要用途，使用者只要根據自動語音提示，便能安全使用，在緊急情況下協助救援。

 

　　此外，培訓中心團隊亦因應需要，汲取其他紅十字會的經驗，引入先進的課程工具。以Virtuali-Tee為例，T恤上印有人體骨骼圖樣，只要學員下載相關應用程式，並在T恤上掃瞄，就能看到360 度的視頻，在其中探索循環、呼吸、消化和泌尿系統。這個嶄新的 3D 學習體驗，打破書本的教學模式，讓課堂增添趣味。除了灣仔培訓及服務中心外，香港紅十字會位於西九龍的急救及健康護理訓練中心、沙田培訓中心及大窩口訓練中心，亦逐步引入這些學習工具。現時，香港紅十字會培訓中心每年合共舉辦近3,800班急救課程及健康護理課程，年間學員人數達逾十萬名，為社區及公眾裝備急救及護理知識和力量。培訓中心同時培訓有志人士成為具專業護理資格的醫護支援人員和保健員，以應付社會對醫療、安老和家居護理服務日益增長的需求。

 

　　Barbara認為，灣仔培訓及服務中心的地理位置更便利港島及九龍東的居民，期望中心將來開設更多課程，讓學員將急救知識帶回社區，「我們都不希望意外發生，只可惜意外往往都是意料之外，有時實在難以避免。但是，若果我們能掌握急救知識，即使不幸遇上意外也可以救人自助，減低傷者傷勢惡化的機會，大大提高復原和存活率。我們期望市民在學習急救知識後，能夠在有需要時伸出援手，加強社區應對危難事故的能力，提升社區韌性，同時實踐人道精神。」

 

紅十字細說人道｜香港紅十字會開設灣仔培訓及服務中心 致力推廣「普及急救」 為社區裝備健康知識

 

轉載自晴報

 

Tags:#紅十字會#香港紅十字會#急救#普及急救#人道精神#香港紅十字會灣仔培訓及服務中心
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